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Как изменятся сроки изоляции в Грузии в случае COVID
Как изменятся сроки изоляции в Грузии в случае COVID
По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T21:06+0400
2022-01-14T21:06+0400
2022-01-14T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сроки карантина и изоляции будут зависеть от течения болезни и вакцинации, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.В начале недели эпидемиологи заявили об изменении сроков карантина и изоляции, которые составляют на сегодняшний день 12 дней для всех.По словам замминистра, по новым правилам срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции будет составлять 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока самоизоляции.При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. При этом по окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, по словам замглавы Минздрава Грузии, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений >>Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находится в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким лицам придется 10 дней находиться в масках постоянно.Что касается невакцинированных, то, по словам Габуния, они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней.Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии, по данным на 14 января, сделали 1 186 833 человека, что составляет 41,3% взрослого населения. Всего было сделано 2 596 549 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 305 434 человека, что составляет 45,4% взрослого населения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Как изменятся сроки изоляции в Грузии в случае COVID
По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Сроки карантина и изоляции будут зависеть от течения болезни и вакцинации, заявила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.
В начале недели эпидемиологи заявили об изменении сроков карантина и изоляции, которые составляют на сегодняшний день 12 дней для всех.
"Эти изменения вступят в силу с понедельника, и сейчас мы их уточняем", - сказала Габуния на брифинге.
По словам замминистра, по новым правилам срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции будет составлять 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока самоизоляции.
При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. При этом по окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.
Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, по словам замглавы Минздрава Грузии, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.
Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находится в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким лицам придется 10 дней находиться в масках постоянно.
Что касается невакцинированных, то, по словам Габуния, они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней.
Обе дозы вакцины против коронавируса в Грузии, по данным на 14 января, сделали 1 186 833 человека, что составляет 41,3% взрослого населения. Всего было сделано 2 596 549 доз прививок. Из них по меньшей мере одной дозой вакцинированы 1 305 434 человека, что составляет 45,4% взрослого населения.
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