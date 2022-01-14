https://sputnik-georgia.ru/20220114/krupneyshaya-oppozitsionnaya-partiya-v-gruzii-sobiraetsya-privlech-bolshe-molodezhi-v-svoi-ryady-263610308.html

"Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения"

"Свежая кровь" как залог успеха - Мелия взялся за развитие "Нацдвижения"

Через несколько месяцев пройдет съезд молодежного крыла этой крупнейшей оппозиционной партии Грузии

2022-01-14T12:49+0400

2022-01-14T12:49+0400

2022-01-14T14:09+0400

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

ника мелия

коба накопия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. У самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) не будет даже теоретического шанса развития без массового привлечения молодежи, считает председатель партии Ника Мелия.В начале недели состоялся очередной съезд ЕНД, в ходе которого ключевые должности заняли уже известные лица партии. Так, к примеру, сам Мелия покинул пост председателя политсовета партии, однако сохранил пост председателя партии. Его место в политсовете занял Коба Накопия.По словам Мелия, максимум через два-три месяца состоится "интересный и большой" съезд молодежного крыла."Мы представим обществу много успешных, на данном этапе неизвестных широкой общественности молодых людей. Я верю, что эти люди станут будущим грузинской политической системы", – отметил Мелия.При этом Мелия считает неправильным говорить, что у "Единого национального движения" есть стабильные избиратели."База избирателей изменилась. Не бывает так, чтобы избиратели не меняли свой выбор от выборов к выборам", – отметил Мелия.По словам политика, "Национальное движение" за последнее время также приобрело много избирателей разной категории и вкуса. Однако, он считает, что количество избирателей должно вырасти еще больше."Партия "Национальное движение" должна зафиксировать примерно 10% рост… Для того, чтобы увеличить поддержку, нужно быть гораздо более последовательным, внести серьезные коррективы в стратегию", – подчеркнул Мелия.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220111/saakashvili-ne-ladit-s-meliya-ekspert-nazval-vozmozhnuyu-prichinu-izmeneniy-v-natsdvizhenii-263532882.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, ника мелия, коба накопия