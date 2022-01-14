https://sputnik-georgia.ru/20220114/lavrov-predlozhil-baku-i-ankare-ubedit-tbilisi-prisoedinitsya-k-formatu-33-263621730.html

Лавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"

Лавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Присоединение Грузии к формату "3+3" исходит из интересов в том числе и Тбилиси, заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу на... 14.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Присоединение Грузии к формату "3+3" исходит из интересов в том числе и Тбилиси, заявил глава МИД России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции.Первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" прошло 10 декабря в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран – Армении, России, Ирана, Турции, Азербайджана.Как отметил российский министр, Москва, безусловно, поддерживает и участвует в работе этой региональной платформы.Москва активно поддержала идею создать формат "3+3", озвученную лидерами Азербайджана и Турции."Мы сразу же увидели очень хороший объединительный потенциал в этой инициативе. И с первых дней обсуждения, и при подготовке к состоявшейся в Москве встрече выступали за то, чтобы наши грузинские соседи также были вовлечены в этот процесс", – сказал глава МИД России.Двери для Грузии в платформе "3+3" остаются открытыми – замглавы МИД РФ >>По мнению министра, чем больше возможностей для общения, тем лучше для решения остающихся проблем. Сейчас с грузинскими коллегами Москва общается в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и в рамках неофициального двустороннего канала, который был создан давно. Но процессы в рамках платформы "3+3", как отметил министр, более значимые, поскольку обсуждаются перспективы развития всего региона.Лавров напомнил, что мирные договоренности, достигнутые между лидерами Армении и Азербайджана при содействии президента России после военных действий прошлого года, создали условия для развития торгово-экономических связей, разблокирования всех маршрутов в этом регионе. Это открывает возможности, в которых заинтересованы и Турция, и Россия, и Иран, и Грузия, констатировал глава российской дипломатии.Поскольку дипотношений с Грузией нет и у российской стороны меньше возможностей объяснять ей выгоды платформы, то она обращалась к Турции, Азербайджану (может помочь и Армения), чтобы они представили Тбилиси преимущества нового формата. Это ни к чему Грузию не обяжет в политическом плане, добавил Лавров.Напомним, с инициативой шестистороннего формата сотрудничества ранее выступили лидеры Турции и Азербайджана. Россия и Иран приветствовали эту идею, а Грузия заявила о том, что не планирует участвовать в данной региональной инициативе, но предлагает Баку и Еревану свой формат переговоров для поддержания мира.Согласно заявлению МИД Грузии, страна не рассматривает вопрос участия в этом формате. МИД Грузии выразил протест в связи с использованием флага страны на встрече формата "3+3" >>"В этой связи есть однозначная позиция Грузии – для нас этот формат неприемлем, и мы об этом говорили. Соответственно, ни сейчас и ни в будущем участие в подобном формате не рассматривается", – ранее заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой в 2008 году независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии), которые грузинские власти не контролируют с начала 1990-х годов. Посредником между Грузией и Россией является Швейцария.

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политика, россия, новости, грузия, азербайджан, турция, армения, сергей лавров