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Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T19:49+0400
2022-01-14T19:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Авиационные власти Турции дали разрешение армянской компании Flyone Armenia осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван, сообщил Sputnik Армения.В конце декабря прошлого лицензию на выполнение полетов была выдана компании и комитетом гражданской авиации Армении. Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван >>Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
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Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
19:49 14.01.2022 (обновлено: 20:09 14.01.2022)
Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik.
Авиационные власти Турции дали разрешение армянской компании Flyone Armenia осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван, сообщил Sputnik Армения
.
"Турецкие власти разрешили Flyone Armenia выполнять рейсы. Первый полет запланирован на 2 февраля. Полеты будут осуществляться дважды в неделю", — сказал Ананян.
В конце декабря прошлого лицензию на выполнение полетов была выдана компании и комитетом гражданской авиации Армении. Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.
Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.