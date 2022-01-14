https://sputnik-georgia.ru/20220114/nazvana-data-pervogo-reysa-armyanskoy-aviakompanii-v-stambul-263627886.html

Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул

Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул

Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T19:49+0400

2022-01-14T19:49+0400

2022-01-14T20:09+0400

новости

в мире

авиасообщение

турция

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23532/29/235322939_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_23d655da2f43ad7488423343ae7b6dcb.jpg

ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Авиационные власти Турции дали разрешение армянской компании Flyone Armenia осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван, сообщил Sputnik Армения.В конце декабря прошлого лицензию на выполнение полетов была выдана компании и комитетом гражданской авиации Армении. Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван >>Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

турция

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, в мире, авиасообщение, турция, армения