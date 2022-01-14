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Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года 14.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Авиационные власти Турции дали разрешение армянской компании Flyone Armenia осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван, сообщил Sputnik Армения.В конце декабря прошлого лицензию на выполнение полетов была выдана компании и комитетом гражданской авиации Армении. Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога. Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван &gt;&gt;Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
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новости, в мире, авиасообщение, турция, армения

Названа дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул

19:49 14.01.2022 (обновлено: 20:09 14.01.2022)
© photo: Sputnik / Ruslan KrivobokВид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле, Турция
Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле, Турция - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
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Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года
ТБИЛИСИ, 14 янв – Sputnik. Авиационные власти Турции дали разрешение армянской компании Flyone Armenia осуществлять рейсы по маршруту Ереван-Стамбул-Ереван, сообщил Sputnik Армения.

"Турецкие власти разрешили Flyone Armenia выполнять рейсы. Первый полет запланирован на 2 февраля. Полеты будут осуществляться дважды в неделю", — сказал Ананян.

В конце декабря прошлого лицензию на выполнение полетов была выдана компании и комитетом гражданской авиации Армении. Flyone Armenia будет первой армянской авиакомпанией, которая начнет осуществлять полеты в Турцию после 2015 года. Рейсы Стамбул-Ереван намерена запустить и турецкая авиакомпания Pegasus.
Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. 13 декабря 2021 года глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Ереван и Анкара на взаимной основе назначат представителей для переговоров по нормализации отношений. МИД Армении приветствовал заявление Чавушоглу, подтвердив, что Ереван назначит своего спецпредставителя для проведения диалога.
Турецкой авиакомпании разрешили летать в Ереван >>
Позже стало известно, что Анкара назначила в качестве спецпредставителя по нормализации отношений с Ереваном бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. С армянской стороны назначен вице-спикер парламента Рубен Рубинян.
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