https://sputnik-georgia.ru/20220114/zdanie-obschezhitiya-v-tbilisi-rushitsya-vynuzhdennye-pereselentsy-prosyat-pomoschi-263627517.html

Здание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи

Здание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи

В начале недели сотни вынуждено перемещенных лиц провели ночь на улице в знак протеста 14.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-14T19:16+0400

2022-01-14T19:16+0400

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общество

новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Вынуждено перемещенные лица, проживающие в поселке ТЭВЗ на окраине Тбилиси, провели акцию протеста у здания администрации правительства Грузии.Жители общежития, которое расположено в здании бывшего санатория "Картли", утверждают, что здание аварийное. Они заявляют, что проживание в амортизированном здании представляет угрозу для их жизни, и требуют от правительства передать им альтернативные жилплощади.В начале недели сотни вынуждено перемещенных лиц провели ночь на улице в знак протеста. Жильцы общежития утверждали, что на третьем и седьмом этаже здания обрушились стены.Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев в Грузии продолжится в 2022 году >>На месте находился заместитель главы Агентства по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии Давид Гурамишвили. По его словам, уже объявлен соответствующий тендер для удовлетворения беженцев жилплощадью, срок которого был продлен до конца февраля.А до завершения тендера агентство обеспечит оплату аренды жилья, куда переедут беженцы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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общество, новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев