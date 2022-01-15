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Число зараженных омикроном в Грузии продолжает расти
Число зараженных омикроном в Грузии продолжает расти
На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 1 185 cслучаев заражения новым штаммом 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T15:01+0400
2022-01-15T15:01+0400
2022-01-15T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Число зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии продолжает расти - за сутки в стране зафиксировано 89 новых случаев, говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 1 185 cслучаев заражения новым штаммом.Эпидемиологи заявляют, что риск заразится "омикроном" есть и у уже переболевших и вакцинированных граждан. Наименьший шанс переболеть у привитых бустерной дозой.По последним данным на 15 января в Грузии полностью привито 41,4% населения, а у 45,5% как минимум сделана первая доза.Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 381 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 990 тысяч случаев инфицирования, более 925тысяч выздоровели, 14 425 скончались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220115/pyat-glavnykh-simptomov-omikrona-vse-chto-nuzhno-znat-o-novom-shtamme-koronavirusa-263557380.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число зараженных омикроном в Грузии продолжает расти
На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 1 185 cслучаев заражения новым штаммом
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik.
Число зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон" в Грузии продолжает расти - за сутки в стране зафиксировано 89 новых случаев, говорится в сообщении
Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Первые два случая инфицирования "омикроном" в Грузии лабораторно были подтверждены 20 декабря. Оба случая завезены из-за пределов страны. Один инфицированный прибыл из США, второй – из Дубая. Затем вирус установили практически у всех, с кем они контактировали.
На сегодняшний день в Грузии уже зафиксировано 1 185 cслучаев заражения новым штаммом.
Эпидемиологи заявляют, что риск заразится "омикроном" есть и у уже переболевших и вакцинированных граждан. Наименьший шанс переболеть у привитых бустерной дозой.
По последним данным на 15 января в Грузии полностью привито 41,4% населения, а у 45,5% как минимум сделана первая доза.
Грузия переживает шестую волну распространения коронавируса. За последние сутки выявлено 5 381 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 990 тысяч случаев инфицирования, более 925тысяч выздоровели, 14 425 скончались.
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