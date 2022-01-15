https://sputnik-georgia.ru/20220115/novye-lytsi-i-struktury-glavnaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-gotovitsya-k-peremenam-263638789.html
Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам
Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам
В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10% 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T18:04+0400
2022-01-15T18:04+0400
2022-01-15T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) будут созданы новые структуры, заявил член партии Ника Оболадзе журналистам.В начале недели состоялся очередной съезд ЕНД, в ходе которого ключевые должности заняли уже известные общественности лица. Так, к примеру, сам Мелия покинул пост председателя политсовета партии, однако сохранил пост председателя партии. Его место в политсовете занял Коба Накопия.Другой член партии Петре Цискаришвили в беседе с журналистами не исключил изменений в главном офисе партии."Мы ведем консультации с членами команды, сторонниками и со всеми, с кем только можно. Мы будет решать стоящие перед партией и страной вызовы и задачи", – сказал Цискаришвили.В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10% , а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам
18:04 15.01.2022 (обновлено: 18:55 15.01.2022)
В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10%
ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) будут созданы новые структуры, заявил член партии Ника Оболадзе журналистам.
В начале недели состоялся очередной съезд ЕНД, в ходе которого ключевые должности заняли уже известные общественности лица. Так, к примеру, сам Мелия покинул пост председателя политсовета партии, однако сохранил пост председателя партии. Его место в политсовете занял Коба Накопия.
"В партии сейчас ведется распределение ответственности, создание новых структур и усиление существующих. Мы готовимся к тому, чтобы больше воли народа было бы в управлении страной и в связи с этим нам надо усилить структуру", – сказал Оболадзе.
Другой член партии Петре Цискаришвили в беседе с журналистами не исключил изменений в главном офисе партии.
"Мы ведем консультации с членами команды, сторонниками и со всеми, с кем только можно. Мы будет решать стоящие перед партией и страной вызовы и задачи", – сказал Цискаришвили.
В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10% , а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.
В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.
Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.
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