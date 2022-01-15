https://sputnik-georgia.ru/20220115/novye-lytsi-i-struktury-glavnaya-oppozitsionnaya-partiya-gruzii-gotovitsya-k-peremenam-263638789.html

Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам

Новые лица и структуры: главная оппозиционная партия Грузии готовится к переменам

В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10% 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T18:04+0400

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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. В главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) будут созданы новые структуры, заявил член партии Ника Оболадзе журналистам.В начале недели состоялся очередной съезд ЕНД, в ходе которого ключевые должности заняли уже известные общественности лица. Так, к примеру, сам Мелия покинул пост председателя политсовета партии, однако сохранил пост председателя партии. Его место в политсовете занял Коба Накопия.Другой член партии Петре Цискаришвили в беседе с журналистами не исключил изменений в главном офисе партии."Мы ведем консультации с членами команды, сторонниками и со всеми, с кем только можно. Мы будет решать стоящие перед партией и страной вызовы и задачи", – сказал Цискаришвили.В планах партии увеличить свою поддержку со стороны населения на 10% , а также расширить молодежное крыло, привлечь новые кадры.В результате последних выборов в органы местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, "Единое национально движение" получило самую высокую поддержку избирателей с 2012 года.Партия заняла второе место в пропорциональной части, набрав более 30,6% голосов избирателей. На первом месте последние девять лет остается правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На местных выборах она набрала более 46,7% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220110/nika-meliya-pokinul-post-predsedatelya-politsoveta-natsdvizheniya-263502691.html

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