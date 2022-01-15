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Президенту Грузии представили список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
Президенту Грузии представили список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
Комиссия представила президенту трех кандидатов, отбор не прошел только Георгий Шаишмелашвили 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T19:54+0400
2022-01-15T19:54+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы и членов Центральной избирательной комиссии Грузии, говорится в сообщении администрации президента Грузии.На пост главы ЦИК претендовали четыре кандидата: действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.Комиссия представила президенту трех кандидатов, отбор не прошел только Георгий Шаишмелашвили.Что касается членов комиссии, то на две вакантные позиции президенту представлены четыре кандидата: Кристине Каджая, Леван Исакадзе, Майя Заридзе и Гия Цацашвили.Согласно законодательству, президент Грузии должна будет отобрать по два кандидата на каждое место и представить их парламенту.Согласно процедуре, президент Грузии выберет из списка двух кандидатов на пост председателя ЦИК и представит их парламенту.Депутаты выслушают кандидатов, и начнется процедура голосования. Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из канидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220114/vse-za-i-protiv-politiki-opredelilis-s-favoritom-na-post-glavy-tsik-gruzii-263623834.html
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политика, новости, грузия, тбилиси, грузинская мечта, цик грузии
Президенту Грузии представили список кандидатов на пост главы ЦИК Грузии
Комиссия представила президенту трех кандидатов, отбор не прошел только Георгий Шаишмелашвили
ТБИЛИСИ, 15 янв - Sputnik. Конкурсная комиссия отобрала кандидатов на пост главы и членов Центральной избирательной комиссии Грузии, говорится в сообщении администрации президента Грузии.
На пост главы ЦИК претендовали четыре кандидата: действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.
Комиссия представила президенту трех кандидатов, отбор не прошел только Георгий Шаишмелашвили.
Что касается членов комиссии, то на две вакантные позиции президенту представлены четыре кандидата: Кристине Каджая, Леван Исакадзе, Майя Заридзе и Гия Цацашвили.
Согласно законодательству, президент Грузии должна будет отобрать по два кандидата на каждое место и представить их парламенту.
Согласно процедуре, президент Грузии выберет из списка двух кандидатов на пост председателя ЦИК и представит их парламенту.
Депутаты выслушают кандидатов, и начнется процедура голосования. Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из канидатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
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