https://sputnik-georgia.ru/20220114/vse-za-i-protiv-politiki-opredelilis-s-favoritom-na-post-glavy-tsik-gruzii-263623834.html
Все "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
Все "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
Пока комиссия при президенте Грузии проводит собеседования с кандидатами, грузинские политики уже определились со своим фаворитом 14.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-14T18:33+0400
2022-01-14T18:33+0400
2022-01-14T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Список кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии, представленный администрацией президента, вызвал бурную реакцию в политических кругах страны. Согласно данным на сайте администрации президента, на пост председателя ЦИК претендуют четыре кандидата: действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.НПО в сторонеОт представления своей кандидатуры и участия в отборе кандидатов на этот раз отказались все ведущие неправительственные организации страны.По ее словам, во время работы в прошлом году часть членов комиссии проявили свою предвзятость и необъективности при отборе кандидатов на пост главы ЦИК.Позиция властейПо мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", у которой 83 голоса в парламенте Грузии, самым достойным из всех представленных является действующий глава ЦИК страны Георгий Каландаришвили."У Георгия Каландаришвили есть все условия, чтобы быть избранным. Но это не неизбежность, всех надо рассмотреть. Но у него хорошие шансы, так как он хорошо проявил себя как во время избрания, так и во время проведения выборов", - сказал глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.Более сдержан в оценке был председатель парламента Шалва Папуашвили."Что касается вопроса отдельных кандидатов, мы все скажем в свое время. Пока их должна выбрать комиссия, чтобы парламент занялся этим процессом", - сказал Папуашвили.При этом он обвинил ведущие неправительственные организации страны и часть оппозиции в попытке дискредитации процесса."Процесс избрания председателя и членов ЦИК является процедурой, согласованной в рамках избирательной реформы, которая была одобрена при участии НПО и оппозиционных партий. А сейчас мы видим, как отдельные партии и организации пытаются дискредитировать этот процесс", - сказал Папуашвили.Оценка оппозицииУ правящей партии и ее фаворита Георгия Каландаришвили есть поддержка и в парламентской оппозиции."Я пока точно не могу сказать, поддержим ли мы Каландаришвили, но аргументов, почему мы не должны его поддержать, - у нас нет. По оценке международных организаций, ЦИК работал во время выборов эффективно и организованно", - сказал лидер парламентской партии "Граждане" Алеко Элисашвили.А вот в партии "Гирчи" со своей поддержкой пока не определились.А вот представители еще одной оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" заранее заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов, представленных президентом."Они выберут только заранее согласованных и проверенных кандидатов, которым они доверяют. Мы их не поддерживали в прошлом году, не поддержим и сейчас", - сказал депутат от партии Паата Манджгаладзе.Остальные оппозиционные партии, представленные в парламенте, пока воздерживаются от комментариев по поводу кандидатов на пост главы председателя ЦИК.Что по протоколуСогласно процедуре, президент Грузии выберет из списка двух кандидатов на пост председателя ЦИК и представит их парламенту.Депутаты выслушают кандидатов, и начнется процедура голосования. Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.Если ни один из канидадатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220111/kalandarishvili-vnov-pretenduet-na-post-predsedatelya-tsik-gruzii-263541953.html
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политика, новости, грузия, обзоры, грузинская мечта, цик грузии, алеко элисашвили, шалва папуашвили
Все "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
Пока комиссия при президенте Грузии проводит собеседования с кандидатами, грузинские политики уже определились со своим фаворитом
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Список кандидатов на пост главы Центральной избирательной комиссии Грузии, представленный администрацией президента, вызвал бурную реакцию в политических кругах страны.
Согласно данным на сайте администрации президента, на пост председателя ЦИК претендуют четыре кандидата: действующий глава Центризбиркома Георгий Каландаришвили, председатель окружной комиссии Ваке Тамаз Поладашвили, лектор Государственного технического университета и конституционалист Тенгиз Тевзадзе и основатель Ассоциации энергетики Георгий Шаишмелашвили.
НПО в стороне
От представления своей кандидатуры и участия в отборе кандидатов на этот раз отказались все ведущие неправительственные организации страны.
"После объявления конкурса мы получили приглашение принять участие в работе комиссии по отбору конкурсантов, но когда увидели состав этой комиссии, мы отказались принимать в ней участие", - сказала исполнительный директор НПО "Медждународное общество справедливых выборов и демократии" Нино Долидзе.
По ее словам, во время работы в прошлом году часть членов комиссии проявили свою предвзятость и необъективности при отборе кандидатов на пост главы ЦИК.
Позиция властей
По мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", у которой 83 голоса в парламенте Грузии, самым достойным из всех представленных является действующий глава ЦИК страны Георгий Каландаришвили.
"У Георгия Каландаришвили есть все условия, чтобы быть избранным. Но это не неизбежность, всех надо рассмотреть. Но у него хорошие шансы, так как он хорошо проявил себя как во время избрания, так и во время проведения выборов", - сказал глава комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе.
Более сдержан в оценке был председатель парламента Шалва Папуашвили.
"Что касается вопроса отдельных кандидатов, мы все скажем в свое время. Пока их должна выбрать комиссия, чтобы парламент занялся этим процессом", - сказал Папуашвили.
При этом он обвинил ведущие неправительственные организации страны и часть оппозиции в попытке дискредитации процесса.
"Процесс избрания председателя и членов ЦИК является процедурой, согласованной в рамках избирательной реформы, которая была одобрена при участии НПО и оппозиционных партий. А сейчас мы видим, как отдельные партии и организации пытаются дискредитировать этот процесс", - сказал Папуашвили.
Оценка оппозиции
У правящей партии и ее фаворита Георгия Каландаришвили есть поддержка и в парламентской оппозиции.
"Я пока точно не могу сказать, поддержим ли мы Каландаришвили, но аргументов, почему мы не должны его поддержать, - у нас нет. По оценке международных организаций, ЦИК работал во время выборов эффективно и организованно", - сказал лидер парламентской партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
А вот в партии "Гирчи" со своей поддержкой пока не определились.
"Мы видели, что последние выборы были стандартными грузинскими выборами с нарушениями и подкупом, но проводились хорошо. Об этом сказали и международные наблюдатели, но пока мы не приняли решение, поддерживать или нет Каландаришвили, у нас будут консультации", - сказал представитель партии Герман Сабо.
А вот представители еще одной оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" заранее заявили, что не поддержат ни одного из кандидатов, представленных президентом.
"Они выберут только заранее согласованных и проверенных кандидатов, которым они доверяют. Мы их не поддерживали в прошлом году, не поддержим и сейчас", - сказал депутат от партии Паата Манджгаладзе.
Остальные оппозиционные партии, представленные в парламенте, пока воздерживаются от комментариев по поводу кандидатов на пост главы председателя ЦИК.
Что по протоколу
Согласно процедуре, президент Грузии выберет из списка двух кандидатов на пост председателя ЦИК и представит их парламенту.
Депутаты выслушают кандидатов, и начнется процедура голосования. Председателем ЦИК станет тот кандидат, который получит поддержку 2/3 депутатов из 148 представленных на сегодняшний день в парламенте.
Если ни один из канидадатов не получит такой поддержки, пройдет повторное голосование, и главой ЦИК Грузии станет кандидат, получивший большинство голосов депутатов.
На сегодняшний день ни у одной партии нет 2/3 голосов, чтобы обеспечить поддержку какому-либо из кандидатов. Однако у "Грузинской мечты" хватает мест, чтобы поставить на пост председателя Центризбиркома Грузии своего кандидата при повторном голосовании.
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