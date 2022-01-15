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Введут ли в Грузии обязательную вакцинацию – мнение Минздрава
Введут ли в Грузии обязательную вакцинацию – мнение Минздрава
На следующей неделе будет представлен разработанный Минздравом новый план вакцинации против коронавируса 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T10:32+0400
2022-01-15T10:32+0400
2022-01-15T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии сложная ситуация с эпидемиологической ситуацией, однако обязательную вакцинацию вводить правительство не планирует.На сегодняшний день полную вакцинацию прошли 1,2 миллиона человек, что составляет 41,3% всего населения.Для выработки массового иммунитета, по оценке эпидемиологов, необходима вакцинация 70% населения.Главный инфекционист Грузии против введения новых ограничений >>В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Введут ли в Грузии обязательную вакцинацию – мнение Минздрава
На следующей неделе будет представлен разработанный Минздравом новый план вакцинации против коронавируса
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. В Грузии сложная ситуация с эпидемиологической ситуацией, однако обязательную вакцинацию вводить правительство не планирует.
На сегодняшний день полную вакцинацию прошли 1,2 миллиона человек, что составляет 41,3% всего населения.
"Ситуация очень сложная. В этих условиях вакцинация для нас спасение и мы продолжаем программу, путем механизма поощрения. Также у нас есть план вакцинации, который разрабатывается и на следующий неделе представим его на совет вакцинации. Вопрос обязательной вакцинации не ставится ни специалистами, ни Минздравом", – сказала Габуния.
Для выработки массового иммунитета, по оценке эпидемиологов, необходима вакцинация 70% населения.
В последние дни суточный показатель заболеваемости около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано более 984 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 924 тысяч пациентов, скончались 14 395.
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