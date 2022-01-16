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Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC
Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC
Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T15:31+0400
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спорт
новости
грузия
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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский борец Гига Чикадзе в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе проиграл американцу Келвину Каттару.Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена, который одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:44).После семи подряд побед, одержанных нокаутом, это поражение стало для 34-летнего Чикадзе первым в UFC. В свою очередь для Каттара успех в поединке против грузина стал седьмым в карьере.Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу &gt;&gt;При этом практически все аналитики и специалисты отметили, что бой получился очень качественным и стал настоящим украшением турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия

Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC

15:31 16.01.2022
© Facebook / GIGA CHIKADZE Грузинскй боец Гига Чикадзе
Грузинскй боец Гига Чикадзе - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© Facebook / GIGA CHIKADZE
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Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена
ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский борец Гига Чикадзе в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе проиграл американцу Келвину Каттару.
Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена, который одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:44).
После семи подряд побед, одержанных нокаутом, это поражение стало для 34-летнего Чикадзе первым в UFC. В свою очередь для Каттара успех в поединке против грузина стал седьмым в карьере.
Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу >>
При этом практически все аналитики и специалисты отметили, что бой получился очень качественным и стал настоящим украшением турнира.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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