https://sputnik-georgia.ru/20220116/gruzinskiy-boets-poterpel-pervoe-porazhenie-na-turnire-ufc-263648359.html

Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC

Грузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC

Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T15:31+0400

2022-01-16T15:31+0400

2022-01-16T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский борец Гига Чикадзе в главном поединке турнира по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе проиграл американцу Келвину Каттару.Все пять раундов боя прошли в динамичном и зрелищном стиле, но при подавляющем преимуществе американского спортсмена, который одержал победу единогласным решением судей (50:45, 50:45, 50:44).После семи подряд побед, одержанных нокаутом, это поражение стало для 34-летнего Чикадзе первым в UFC. В свою очередь для Каттара успех в поединке против грузина стал седьмым в карьере.Грузинка проиграла бой на турнире UFC и была доставлена в больницу >>При этом практически все аналитики и специалисты отметили, что бой получился очень качественным и стал настоящим украшением турнира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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