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Мощный шторм повредил Батумский бульвар

Мощный шторм повредил Батумский бульвар

Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия 16.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Мощный шторм, сильный ветер и град повредили инфраструктуру Нового бульвара в курортном городе Батуми (Аджария).Морские волны вынесли на территорию бульвара песок и гальку, размыта береговая линия. Повреждены скамейки, декоративные плиты и зеленые насаждения.По словам очевидцев, высота волн достигала 1,5-2 метров. А сила шторма составила 5 баллов.Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь >>По прогнозам синоптиков, непогода сохранится в Батуми на протяжении всего дня 16 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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