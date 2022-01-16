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Мужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста
Мужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста
МВД ведет расследование по статье - "доведение до самоубийства" 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T19:41+0400
2022-01-16T19:41+0400
2022-01-16T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина выпрыгнул из окна гостиницы "Картли" в столичном районе Темка, где проживают вынужденно перемещенные с оккупированных территорий лица.Жильцы бывшей гостиницы "Картли" протестуют с конца декабря. Часть их них ночует под открытым небом. Беженцы просят власти обеспечить их альтернативным жильем, так как жить в старой гостинице, по их словам, опасно для жизни. Протестующие называют здание аварийным - ежедневно в корпусе появляются новые трещины.По информации СМИ, мужчина скончался на месте от полученных повреждений.Здание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи >>По словам протестующих, молодой человек покончил жизнь самоубийством в знак протеста. Они отмечают, что в последние дни он был очень раздражительным.На месте трагедии мобилизована полиция. МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства".На днях с протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Беженцам пообещали обеспечить их жильем до конца 2022 года, а пока временно перейти в съемные квартиры. Протестующие не согласились на предложение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия
Мужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста
19:41 16.01.2022 (обновлено: 20:18 16.01.2022)
МВД ведет расследование по статье - "доведение до самоубийства"
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Молодой мужчина выпрыгнул из окна гостиницы "Картли" в столичном районе Темка, где проживают вынужденно перемещенные с оккупированных территорий лица.
Жильцы бывшей гостиницы "Картли" протестуют с конца декабря. Часть их них ночует под открытым небом. Беженцы просят власти обеспечить их альтернативным жильем, так как жить в старой гостинице, по их словам, опасно для жизни. Протестующие называют здание аварийным - ежедневно в корпусе появляются новые трещины.
По информации СМИ, мужчина скончался на месте от полученных повреждений.
По словам протестующих, молодой человек покончил жизнь самоубийством в знак протеста. Они отмечают, что в последние дни он был очень раздражительным.
На месте трагедии мобилизована полиция. МВД ведет расследование по статье "доведение до самоубийства".
На днях с протестующими встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури. Беженцам пообещали обеспечить их жильем до конца 2022 года, а пока временно перейти в съемные квартиры. Протестующие не согласились на предложение.
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