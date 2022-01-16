https://sputnik-georgia.ru/20220116/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-na-kakikh-uchastkakh-prodolzhayut-deystvovat-ogranicheniya-263648525.html

Ситуация на дорогах Грузии: на каких участках продолжают действовать ограничения

Ситуация на дорогах Грузии: на каких участках продолжают действовать ограничения

В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью, на многих дорогах Грузии введены ограничения для грузовиков 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T16:30+0400

2022-01-16T16:30+0400

2022-01-16T16:30+0400

общество

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грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Снегоуборочные работы на дорогах Грузии, которые велись всю минувшую ночь, продолжаются в связи со сложными метеорологическими условиями и во избежание пробок - мобилизована снегоуборочная техника, дороги постоянно обрабатываются песчано-солевой смесью, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог.В результате снегоуборочных работ удалось возобновить движение автотранспорта по дороге международного значения Ахалкалаки-Карцахи, в настоящее время оно свободно.Особые режимы движения для большегрузов сохраняются на следующих участках: Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, на 39-259 километре (Ксани-Самтредиа) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе , на 90-112 километре дороги Ахалцихе-Ниноцминда, на 6-106 километре автодороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, на 1-11 километре трассы Алпана-Цагери , на 39-72 участке (перевал Накерала) дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.В связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью на 1-96 километре международной дороги Хашури-Ахалцихе-Вале, а также на 1-50 Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара также запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест.Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов >>Движение автотранспорта также ограничено на 86-106 километре дороги внутригосударственного значения Батуми- Ахалцихе, на 30-186 километре (Джвари-Ушгули) дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили, Здесь запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест. А на 138-186 километре (Местиа-Ушгули) и 1-30 километре (Зугдиди-Джвари) движение свободно для легковых автомобилей с противоскользящими цепями.Департамент автомобильных дорог призывает население ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, департамент автомобильных дорог