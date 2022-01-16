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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T14:28+0400
2022-01-16T14:28+0400
2022-01-16T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за интенсивного снега, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции, говорится в сообщении.На центральной автомагистрали Грузии введены ограничения из-за снегопада >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, военно-грузинская дорога, погода
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено движение грузовых машин из-за интенсивного снега, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
В частности, запрет действует для машин с прицепом и полуприцепом на отрезке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации Национального агентства окружающей среды, движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в непрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели под контролем и координацией патрульной полиции, говорится в сообщении
.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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