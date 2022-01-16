https://sputnik-georgia.ru/20220116/v-agentstve-okhrany-kulturnogo-naslediya-gruzii-stalo-menshe-sotrudnikov-263652984.html
В Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников
В Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников
Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T22:47+0400
2022-01-16T22:47+0400
2022-01-16T23:03+0400
общество
новости
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национальное агентство охраны культурного наследия
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии в ходе реорганизации сократило свой штат на 36 сотрудников, говорится в заявлении ведомства.При этом, в штат добавили 17 позиций мастеров, которых раньше не было - каменщики, плотники, токари.Как отмечают в агентстве, идея создания реестра мастеров принадлежит министру культуры Тее Цулукиани и была вызвана нехваткой квалифицированных кадров. В частности, как показало исследование Министерства культуры, во многих случаях проблемы с объектами культурного наследия вызваны "непрофессионализмом со стороны имеющихся кадров"Кроме того в ходе реорганизации в отдельные структурные единицы были выделены Служба нематериального культурного наследия и Лаборатория консервации-реставрации культурных ценностей и фиксации памятников.Также Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах.В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны >>В ведомстве заявляют, что изменения "направлены на эффективное и своевременное выполнение возложенных на агентство функций", а также на преодоление серьезных вызовов, стоящих перед ним.Процесс реорганизации в Национальном агентстве по охране культурного наследия проходил с 25 ноября 2021 года. Новый штатный порядок начал действовать с 15 января.Национальное агентство охраны культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы культуры Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, национальное агентство охраны культурного наследия
В Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников
22:47 16.01.2022 (обновлено: 23:03 16.01.2022)
Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии в ходе реорганизации сократило свой штат на 36 сотрудников, говорится в заявлении ведомства.
"Для получения оптимальной структуры агентства были также сокращены должности, неизбежной необходимости которых больше не существовало. В результате, вместо 17 служб в ведомстве продолжают работать 11, а количество сотрудников в сокращено с 381 до 345", — сказано в заявлении.
При этом, в штат добавили 17 позиций мастеров, которых раньше не было - каменщики, плотники, токари.
Как отмечают в агентстве
, идея создания реестра мастеров принадлежит министру культуры Тее Цулукиани и была вызвана нехваткой квалифицированных кадров. В частности, как показало исследование Министерства культуры, во многих случаях проблемы с объектами культурного наследия вызваны "непрофессионализмом со стороны имеющихся кадров"
Кроме того в ходе реорганизации в отдельные структурные единицы были выделены Служба нематериального культурного наследия и Лаборатория консервации-реставрации культурных ценностей и фиксации памятников.
Также Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах.
В ведомстве заявляют, что изменения "направлены на эффективное и своевременное выполнение возложенных на агентство функций", а также на преодоление серьезных вызовов, стоящих перед ним.
Процесс реорганизации в Национальном агентстве по охране культурного наследия проходил с 25 ноября 2021 года. Новый штатный порядок начал действовать с 15 января.
Национальное агентство охраны культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы культуры Грузии.
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