https://sputnik-georgia.ru/20220116/v-agentstve-okhrany-kulturnogo-naslediya-gruzii-stalo-menshe-sotrudnikov-263652984.html

В Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников

В Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников

Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T22:47+0400

2022-01-16T22:47+0400

2022-01-16T23:03+0400

общество

новости

грузия

национальное агентство охраны культурного наследия

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии в ходе реорганизации сократило свой штат на 36 сотрудников, говорится в заявлении ведомства.При этом, в штат добавили 17 позиций мастеров, которых раньше не было - каменщики, плотники, токари.Как отмечают в агентстве, идея создания реестра мастеров принадлежит министру культуры Тее Цулукиани и была вызвана нехваткой квалифицированных кадров. В частности, как показало исследование Министерства культуры, во многих случаях проблемы с объектами культурного наследия вызваны "непрофессионализмом со стороны имеющихся кадров"Кроме того в ходе реорганизации в отдельные структурные единицы были выделены Служба нематериального культурного наследия и Лаборатория консервации-реставрации культурных ценностей и фиксации памятников.Также Агентство создало мобильные группы инспекторов, которые будут проверять состояние объектов культурного наследия в регионах.В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны >>В ведомстве заявляют, что изменения "направлены на эффективное и своевременное выполнение возложенных на агентство функций", а также на преодоление серьезных вызовов, стоящих перед ним.Процесс реорганизации в Национальном агентстве по охране культурного наследия проходил с 25 ноября 2021 года. Новый штатный порядок начал действовать с 15 января.Национальное агентство охраны культурного наследия функционирует в Грузии согласно конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы культуры Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, национальное агентство охраны культурного наследия