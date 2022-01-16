https://sputnik-georgia.ru/20220116/zemletryasenie-proizoshlo-blizi-svyatoy-gory-263649322.html

Землетрясение произошло близи Святой горы

Землетрясение произошло близи Святой горы

Очаг землетрясения находился в 34 километрах юго-юго-восточнее административного центра монашеской республики Карие 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T17:29+0400

2022-01-16T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Сейсмологическая лаборатория Афинского университета зафиксировала вблизи Святой горы Афон в Греции землетрясение магнитудой 5,4.Подземный толчок зафиксирован в 15.48 по тбилисскому времени, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 34 километрах юго-юго-восточнее административного центра монашеской республики Карие.Через три минуты после первого толчка был зафиксирован афтершок магнитудой 4,0.Информации о разрушениях пока не поступало.

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