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https://sputnik-georgia.ru/20220117/eksport-vina-iz-gruzii-dostig-istoricheskogo-maksimuma-263672881.html
Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума
Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума
Экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил 400 миллионов долларов 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T16:44+0400
2022-01-17T16:44+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
грузинское вино
экспорт вина
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным Минсельхоза, в 2021 году объем экспортируемого вина и доходы полученные от экспорта выросли на 16% по сравнению с 2020 годом.По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок вина – 57% от общего объема экспорта.Кроме того, в 2021 году экспорт бренди составил порядка 42,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 1 миллион бутылок. В денежном выражении экспорт бренди составил 78,3 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с 2020 годом, а экспорт чачи – 2,6 миллиона долларов, на 126% больше чем в 2020-ом.В целом в прошлом году в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил до 400 миллионов долларов, что на 18% больше показателя за 2020 год и на 142% больше чем в 2012 году.Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле &gt;&gt;Кроме того, в ведомстве отмечают, что продукцию из страны в разном объеме вывезла 441 компания, тогда как в 2012 году возможность экспортировать грузинское вино было лишь у 120.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинское вино, экспорт вина

Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума

16:44 17.01.2022
© Facebook / Wines of GeorgiaГрузинское вино
Грузинское вино - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Facebook / Wines of Georgia
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Экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил 400 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По данным Минсельхоза, в 2021 году объем экспортируемого вина и доходы полученные от экспорта выросли на 16% по сравнению с 2020 годом.

"Хочу привести несколько сравнительных примеров – по сравнению с 2012 годом экспорт вина увеличился на 360%. Также в 2012 году если экспортная выручка составляла 71 миллион долларов, в прошлом году она составила 250 миллионов долларов. Вот такая большая разница за последние 8-9 лет, это рекордный показатель", - заявил премьер.

Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия
Ираклий Гарибашвили
премьер-министр Грузии
По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок вина – 57% от общего объема экспорта.
© SputnikСтатистика экспорта грузинского вина за 2021 год
Статистика экспорта грузинского вина за 2021 год - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
Статистика экспорта грузинского вина за 2021 год
© Sputnik
Кроме того, в 2021 году экспорт бренди составил порядка 42,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 1 миллион бутылок. В денежном выражении экспорт бренди составил 78,3 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с 2020 годом, а экспорт чачи – 2,6 миллиона долларов, на 126% больше чем в 2020-ом.
В целом в прошлом году в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил до 400 миллионов долларов, что на 18% больше показателя за 2020 год и на 142% больше чем в 2012 году.
Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле >>
Кроме того, в ведомстве отмечают, что продукцию из страны в разном объеме вывезла 441 компания, тогда как в 2012 году возможность экспортировать грузинское вино было лишь у 120.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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