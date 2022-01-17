https://sputnik-georgia.ru/20220117/eksport-vina-iz-gruzii-dostig-istoricheskogo-maksimuma-263672881.html

Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума

Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума

Экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил 400 миллионов долларов 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T16:44+0400

2022-01-17T16:44+0400

2022-01-17T16:44+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

грузинское вино

экспорт вина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/05/259326096_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_ce86d8b13935c3b9efeb7b13454a5fce.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что является рекордным показателем за всю историю страны, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По данным Минсельхоза, в 2021 году объем экспортируемого вина и доходы полученные от экспорта выросли на 16% по сравнению с 2020 годом.По информации Минсельхоза, на первом месте среди стран-импортеров грузинского вина находится Россия, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок вина – 57% от общего объема экспорта.Кроме того, в 2021 году экспорт бренди составил порядка 42,2 миллиона бутылок (0,5 литра), а чачи – 1 миллион бутылок. В денежном выражении экспорт бренди составил 78,3 миллиона долларов, что на 19% больше по сравнению с 2020 годом, а экспорт чачи – 2,6 миллиона долларов, на 126% больше чем в 2020-ом.В целом в прошлом году в денежном выражении экспорт вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта для бренди составил до 400 миллионов долларов, что на 18% больше показателя за 2020 год и на 142% больше чем в 2012 году.Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле >>Кроме того, в ведомстве отмечают, что продукцию из страны в разном объеме вывезла 441 компания, тогда как в 2012 году возможность экспортировать грузинское вино было лишь у 120.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, грузинское вино, экспорт вина