Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220115/eksport-iz-gruzii-bet-rekordy--novaya-statistika-po-vneshney-torgovle-263626762.html
Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле
Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле
Объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода, заявила глава Минэкономики Грузии 15.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-15T09:01+0400
2022-01-15T09:01+0400
экономика
новости
грузия
национальная служба статистики грузии "сакстат"
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_33e702ce3b63edc0dc2faf4418dfd43a.jpg
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Экспорт из Грузии в 2021 году составил 4 242,3 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За прошлый год экспорт из Грузии вырос на 26,9% по сравнению с 2020 годом, и на 11,7% – с 2019 годом.В целом внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14 319,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).Согласно информации "Сакстата", за отчетный период в страну импортировали продукцию на 10 077,0 миллиона долларов, что на 25,1% больше данных 2020 года.Отрицательный торговый баланс Грузии в прошлом году составил 5 834,7 миллиона долларов, что на 23,9% больше показателя 2020 года.Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов &gt;&gt;По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, экспорт грузинской продукции вновь остается главной движущей силой экономического роста и оздоровления экономики.Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов &gt;&gt;По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/27/236462769_131:0:1898:1325_1920x0_80_0_0_b03de2ae1447f0db8f07067827505d3e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика

Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле

09:01 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПортовые краны в Потийском порту
Портовые краны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 15.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода, заявила глава Минэкономики Грузии
ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Экспорт из Грузии в 2021 году составил 4 242,3 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За прошлый год экспорт из Грузии вырос на 26,9% по сравнению с 2020 годом, и на 11,7% – с 2019 годом.
В целом внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14 319,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).
Согласно информации "Сакстата", за отчетный период в страну импортировали продукцию на 10 077,0 миллиона долларов, что на 25,1% больше данных 2020 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии в прошлом году составил 5 834,7 миллиона долларов, что на 23,9% больше показателя 2020 года.
Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов >>
По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, экспорт грузинской продукции вновь остается главной движущей силой экономического роста и оздоровления экономики.

"Как мы и ожидали, в 2021 году наблюдалась очень хорошая тенденция восстановления – увеличился как внешнеторговый оборот в целом, так и экспорт продукции в частности. Экспорт превысил 4,2 миллиарда долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, а рост составил около 27% по сравнению с 2020 годом", – заявила Турнава.

Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.
Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов >>
По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:32Введут ли в Грузии обязательную вакцинацию – мнение Минздрава
09:36Курс лари на субботу – 3,0775 GEL/$1
09:01Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле
02:10В Тбилиси пойдет первый в 2022 году снег
ВчераИммунолог: риск заразиться "омикроном" для переболевших коронавирусом в пять раз выше
ВчераАнтирекорд по числу выявленных случаев COVID за сутки установлен в Германии
ВчераКардиохирург Ревишвили заявил о возможности пересадки сердца человеку от свиньи в РФ
ВчераКак изменятся сроки изоляции в Грузии в случае COVID
Вчера"Мы смотрели смерти в глаза..." – грузин о пережитом в Казахстане
ВчераЧто в Грузии подорожало больше всего за 2021 год?
ВчераНазвана дата первого рейса армянской авиакомпании в Стамбул
ВчераЗдание общежития в Тбилиси рушится: вынужденные переселенцы просят помощи
ВчераРастет число случаев COVID среди школьников? Что говорят в Минздраве Грузии
ВчераВсе "за" и "против": политики определились с фаворитом на пост главы ЦИК Грузии
ВчераЖенщины-режиссеры из Грузии попали в фокус кинофестиваля в Триесте
ВчераКогда в Грузии вновь откроются ночные клубы? Ответ Минэкономики
ВчераКак подготовиться к сдаче ПЦР-теста на коронавирус?
ВчераЛавров предложил Баку и Анкаре убедить Тбилиси присоединиться к формату "3+3"
Вчера"Тебе не стыдно?" Дима Билан напал на Клаву Коку из-за пьяных сторис с Бузовой
ВчераЦулукиани поздравила деятелей искусства с Днем грузинского театра