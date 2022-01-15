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Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле

Экспорт из Грузии бьет рекорды – новая статистика по внешней торговле

Объем экспорта из страны превысил показатели допандемийного периода, заявила глава Минэкономики Грузии 15.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-15T09:01+0400

2022-01-15T09:01+0400

2022-01-15T09:01+0400

экономика

новости

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 15 янв — Sputnik. Экспорт из Грузии в 2021 году составил 4 242,3 миллиона долларов, что является самым высоким показателем за последнее десятилетие, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".За прошлый год экспорт из Грузии вырос на 26,9% по сравнению с 2020 годом, и на 11,7% – с 2019 годом.В целом внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на 25,6% по сравнению с 2020 годом и составил 14 319,4 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).Согласно информации "Сакстата", за отчетный период в страну импортировали продукцию на 10 077,0 миллиона долларов, что на 25,1% больше данных 2020 года.Отрицательный торговый баланс Грузии в прошлом году составил 5 834,7 миллиона долларов, что на 23,9% больше показателя 2020 года.Экспорт фундука принес Грузии более 80 млн долларов >>По словам министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава, экспорт грузинской продукции вновь остается главной движущей силой экономического роста и оздоровления экономики.Для развития экономики Грузии и стимулирования местного производства власти расширили госпрограмму "Производи в Грузии". К ней добавили четыре компонента, один из которых – программа "Бизнес-экспорт". Эта программа направлена на увеличение экспортного потенциала страны и поддержку предпринимательства в Грузии путем расширения и переоснащения предприятий, а также замены импортных товаров местными.Что ждет экономику Грузии в 2022 году: прогнозы экспертов >>По новой инициативе, государство предоставит предприятиям перед банками грантовое софинансирование проекта в размере 15% (не более 500 тысяч лари), при этом не более 60% основной суммы кредита будет гарантировано на максимальный срок 10 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика