https://sputnik-georgia.ru/20220117/gosudarstvo-potratit-milliony-na-oplatu-elektroenergii-naseleniyu-gruzii-263682912.html

Государство потратит миллионы на оплату электроэнергии населению Грузии

Государство потратит миллионы на оплату электроэнергии населению Грузии

Государство будет платить 3,5 тетри за каждый киловатт электроэнергии, потребленный гражданами со статусом социально незащищенного лица 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T20:41+0400

2022-01-17T20:41+0400

2022-01-17T20:59+0400

экономика

новости

грузия

давид нармания

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

тарифы на электроэнергию

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/18/250691165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9c0e8ac8f7934edd2667e0f5c2cd8a28.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Государство будет финансировать повышенный тариф на электроэнергию в течение всего года, для чего из бюджета будет потрачено несколько десятков миллионов лари, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) Давид Нармания.Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник. Льготы будут действовать примерно для одного миллиона граждан Грузии.При этом, как отметил Нармания, всего в базе данных регистрировано более 310 тысяч таких абонентов."Это более миллиона граждан, как было отмечено главой правительства", - отметил Нармания.По его словам, согласование проекта и соответствующих технических деталей с компаниями будет осуществляться Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии."Согласно нашему решению, абоненты, которым субсидируется указанное повышение тарифа, вместе с квитанцией получат информацию о том, что 3,5 тетри от их тарифа финансируются государством", - отметил Нармания.Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии >>Субсидирование разницы между новым и старым тарифами произойдет в том случае, если расходы абонента не превысят 200 кВт/час в месяц.Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 кВт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, давид нармания, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, тарифы на электроэнергию