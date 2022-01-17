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В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии
В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии
Льготы будут действовать примерно для 1 миллиона граждан Грузии 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T11:28+0400
2022-01-17T11:43+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
электроэнергия
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 квт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии&gt;&gt;"Сейчас, в январе эта программа субсидирования была прекращена и поэтому мы решили продолжить эту программу и субсидировать прибавку электроэнергии наиболее пострадавшим слоям населения, этим целевым группам. Она будет действовать с января в течение года", — сказал Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, электроэнергия

В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии

11:28 17.01.2022 (обновлено: 11:43 17.01.2022)
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЭлектричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава
Электричество и электрические лампочки. Строительный рынок Элиава - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Льготы будут действовать примерно для 1 миллиона граждан Грузии
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.
"По нашему решению, для важной части населения, миллиона человек, будет просубсидировано повышение тарифа за электроэнергию. Это коснется, в частности, целевых групп – населения с баллами 150 тысяч и меньше", - сказал Гарибашвили.
Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 квт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.
Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии>>
"Сейчас, в январе эта программа субсидирования была прекращена и поэтому мы решили продолжить эту программу и субсидировать прибавку электроэнергии наиболее пострадавшим слоям населения, этим целевым группам. Она будет действовать с января в течение года", — сказал Гарибашвили.
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