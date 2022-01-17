https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-gruzii-neimuschim-pomogut-s-oplatoy-elektroenergii-263661200.html

В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии

В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии

Льготы будут действовать примерно для 1 миллиона граждан Грузии 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T11:28+0400

2022-01-17T11:28+0400

2022-01-17T11:43+0400

новости

грузия

ираклий гарибашвили

электроэнергия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23881/96/238819654_0:112:2001:1237_1920x0_80_0_0_84978daf22270ab5d847984d602cf6c6.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Государство и впредь будет оплачивать разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и существующим до этого для граждан со статусом социально незащищенного лица, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства. Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года. Тариф для населения за 1 кВт увеличился на 3,5 тетри и составил 26,537 тетри за кВт/ч в зависимости от расхода электроэнергии.Власти запустили программу субсидирования почти два года назад, когда началась пандемия коронавируса. Прошлой зимой государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 квт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого.Тарифы на коммунальные услуги для населения не повысились – разъяснение комиссии>>"Сейчас, в январе эта программа субсидирования была прекращена и поэтому мы решили продолжить эту программу и субсидировать прибавку электроэнергии наиболее пострадавшим слоям населения, этим целевым группам. Она будет действовать с января в течение года", — сказал Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, ираклий гарибашвили, электроэнергия