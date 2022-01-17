https://sputnik-georgia.ru/20220117/gruzinskie-sablisty-zanyali-10-mesto-na-etape-kubka-mira-v-tbilisi-263684433.html

Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси

Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси

Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи 17.01.2022, Sputnik Грузия

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии (Сандро и Бека Базадзе, Никола Русе, Важа Речия) заняла 10 место в командных соревнованиях саблистов на этапе Кубка мира, завершившемся в Тбилиси.В первом поединке хозяева турнира без проблем победили команду Саудовской Аравии – 45:23, но уже в следующей встрече уступили сильной сборной России (40:45).После этого грузинские саблисты включились в борьбу за места с девятое по 16. Победив Гонконг (45:30) и Японию (45:43) в заключительной встрече хозяева уступили сборной США – 30:45.Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира >>Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи, которая в финале взяла верх над Германией (45:38). Бронзовые медали завоевали спортсмены России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, сандро базадзе