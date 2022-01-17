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Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси
Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси
Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи 17.01.2022, Sputnik Грузия
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спорт
новости
грузия
сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии (Сандро и Бека Базадзе, Никола Русе, Важа Речия) заняла 10 место в командных соревнованиях саблистов на этапе Кубка мира, завершившемся в Тбилиси.В первом поединке хозяева турнира без проблем победили команду Саудовской Аравии – 45:23, но уже в следующей встрече уступили сильной сборной России (40:45).После этого грузинские саблисты включились в борьбу за места с девятое по 16. Победив Гонконг (45:30) и Японию (45:43) в заключительной встрече хозяева уступили сборной США – 30:45.Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира &gt;&gt;Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи, которая в финале взяла верх над Германией (45:38). Бронзовые медали завоевали спортсмены России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе

Грузинские саблисты заняли 10 место на этапе Кубка мира в Тбилиси

22:11 17.01.2022 (обновлено: 22:44 17.01.2022)
© SputnikМужская сборная Грузии по фехтованию
Мужская сборная Грузии по фехтованию - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
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Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи
ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Мужская сборная Грузии (Сандро и Бека Базадзе, Никола Русе, Важа Речия) заняла 10 место в командных соревнованиях саблистов на этапе Кубка мира, завершившемся в Тбилиси.
В первом поединке хозяева турнира без проблем победили команду Саудовской Аравии – 45:23, но уже в следующей встрече уступили сильной сборной России (40:45).
После этого грузинские саблисты включились в борьбу за места с девятое по 16. Победив Гонконг (45:30) и Японию (45:43) в заключительной встрече хозяева уступили сборной США – 30:45.
Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира >>
Победителем в командных соревнованиях саблистов среди мужчин стала сборная Южной Кореи, которая в финале взяла верх над Германией (45:38). Бронзовые медали завоевали спортсмены России.
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