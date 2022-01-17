https://sputnik-georgia.ru/20220117/k-ogorcheniyu-bolelschikov---bilety-na-pekinskuyu-olimpiadu-ne-postupyat-v-prodazhu-263681225.html

К огорчению болельщиков - билеты на пекинскую Олимпиаду не поступят в продажу

К огорчению болельщиков - билеты на пекинскую Олимпиаду не поступят в продажу

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T19:39+0400

2022-01-17T19:39+0400

2022-01-17T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Билеты на зимнюю Олимпиаду в Пекине в открытую продажу не поступят, заявляет организационный комитет Олимпийских игр.Ранее была обнародована информация о том, что заветные квитки будут доступны только жителям материковой части Китая, которые обязаны строго выполнять все противоэпидемиологические требования до, во время и после соревнований. Например, для въезда в столицу нужно было иметь минимум два отрицательных ПЦР-теста."Учитывая, что ситуация в области профилактики и контроля за эпидемией остается серьезной и тяжелой, ради обеспечения здоровья и безопасности участников Олимпиады и зрителей, принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей", - говорится в заявлении на сайте оргкомитета.Саночник Кумариташвили завоевал лицензию на Олимпиаду в Пекине >>Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта. Столица Китая станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.Медали на Олимпиаде будут разыграны в семи видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

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