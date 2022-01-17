https://sputnik-georgia.ru/20220117/koronavirus-stal-prichinoy-sryva-zasedaniya-sakrebulo-v-senaki-263670858.html

Коронавирус стал причиной срыва заседания сакребуло в Сенаки

Коронавирус стал причиной срыва заседания сакребуло в Сенаки

Сакребуло муниципалитета Сенаки в числе тех районов, где до этого времени не удается избрать главу совещательного органа 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T15:37+0400

2022-01-17T15:37+0400

2022-01-17T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Заседание сакребуло (представительский орган) в муниципалитете Сенаки (Западная Грузия) в очередной раз сорвалось из-за отсутствия кворума.На заседание совещательного органа не явились представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Причиной назвали заражение одного из депутатов коронавирусом, из-за чего остальные 15 членов "Грузинской мечты" перешли в изоляцию.В оппозиции эту причину считают абсурдной.Сакребуло муниципалитета Сенаки в числе тех районов, где до этого времени не удается избрать главу совещательного органа. Помимо Сенаки, председателя сакребуло нет в муниципалитетах Цаленджиха и Зугдиди."Очень жаль, что "Грузинская мечта" не явилась на назначенное ею же заседание. Продолжительно, есть признаки того, что они мешают признанию полномочий члена нашей партии Нукри Шаматава", – заявил член партии "Для Грузии" Эдишер Багатурия.Очередная безуспешная попытка: в Зугдиди вновь не смогли избрать главу сакребуло >>Партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" показала третий результат на местных выборах по пропорциональной системе, уступив "Грузинской мечте" и "Единому национальному движению". Теперь голоса депутатов от партии Гахария в сакребуло являются решающими в тех городах и районах, где разница между депутатским составом "Мечты" и ЕНД минимальная.В результате выборов в органы местного самоуправления в районе Сенаки 16 из 33 мандата досталось "Грузинской мечте", у оппозиционной партии "Единое национальное движение" 13 мандатов. Еще четыре мандата у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария – "Для Грузии".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, сенаки