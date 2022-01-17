https://sputnik-georgia.ru/20220117/nagruzka-na-laboratorii-v-gruzii-po-testirovaniyu-na-covid-vyrosla-na-50-263655310.html

В Грузии стали чаще тестироваться на коронавирус

В Грузии стали чаще тестироваться на коронавирус

При наличии симптомов, независимо от того, подтвержден или нет COVID, нужно обязательно соблюдать правила самоизоляции 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T09:36+0400

2022-01-17T09:36+0400

2022-01-17T11:18+0400

пятая волна

общество

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грузия

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

коронавирус covid-19

шестая волна

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Количество сделанных тестов на коронавирус за последнюю неделю увеличилось в Грузии на 53%, говорится в заявлении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).По данным центра, за последние семь дней сделан 372 981 тест.В NCDC напоминают, что при необходимости граждане должны обращаться в медицинские учреждения, участвующие в государственной программе, где им бесплатно проведут экспресс-тестирование на антигены (быстрый тест). Что касается ПЦР-тестов, то они проводятся бесплатно только после соответствующей рекомендации семейного врача.Проконсультироваться можно с семейным врачом как в пункте тестирования послу прохождения теста, так и по телефону в онлайн-клинике. В сообщении отмечено, что при наличии симптомов, независимо от того подтвержден коронавирус или не, граждане должны соблюдать действующие в стране правила самоизоляции, чтобы не стать источником распространения как этого, так и других респираторных инфекций.Число зараженных омикроном в Грузии продолжает расти >>Тестирование является важнейшим компонентом борьбы с пандемией COVID-19, поскольку важно своевременно выявлять инфицированных, изолировать их, прерывать цепь передачи и предотвращать распространение инфекции, отмечено в сообщении.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Ежедневно в стране выявляют более 5 тысяч случаев инфицирования, среди них все больше зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к миллиону. На этом фоне полный курс вакцинации прошли только 41,5% взрослого населения. Эпидемиологи призывают население вакцинироваться, использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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пятая волна, общество, новости, грузия, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19