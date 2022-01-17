https://sputnik-georgia.ru/20220117/natsionalnyy-aviaperevozchik-gruzii-vystavlen-na-prodazhu-263681066.html
Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу
Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу
Согласно законодательству Грузии, иностранный инвестор не может владеть более 49% местной авиакомпании 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T19:14+0400
2022-01-17T19:14+0400
2022-01-17T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов, говорится в сообщении объединения Georgian Business Brokerage, которое возглавляет экс-гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways. Как оказалось, у компании долги в размере 176 миллионов лари перед 16 тысячами пассажиров и десятками других фирм. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика.Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может покрыть свои обязательства.Также в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией ее оперирования.Национальный авиаперевозчик Грузии оказался в шаге от банкротства >>Согласно законодательству Грузии, иностранный инвестор не может владеть более 49% местной авиакомпании.Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, а в 1999 году стала национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Самая крупная доля в авиакомпании – 80%, принадлежит бизнесмену Давиду Гаиашвили, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).Её авиационный флот состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, georgian airways
Национальный авиаперевозчик Грузии выставлен на продажу
19:14 17.01.2022 (обновлено: 19:43 17.01.2022)
Согласно законодательству Грузии, иностранный инвестор не может владеть более 49% местной авиакомпании
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продается за 150 миллионов долларов, говорится в сообщении объединения Georgian Business Brokerage
, которое возглавляет экс-гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.
Ранее было объявлено о банкротстве и реабилитации Georgian Airways. Как оказалось, у компании долги в размере 176 миллионов лари перед 16 тысячами пассажиров и десятками других фирм. Тбилисский городской суд принял решение о начале делопроизводства о банкротстве/реабилитации грузинского авиаперевозчика.
Согласно решению суда, опубликованному на странице публичного реестра, финансовый кризис в авиакомпании был вызван коронавирусом и закрытием границ, в результате чего компания не может покрыть свои обязательства.
Также в постановлении суда сказано, что у менеджмента Georgian Airways есть проект реабилитации компании. В частности, компания собирается продолжить полеты по прибыльным направлениям, что станет гарантией ее оперирования.
Согласно законодательству Грузии, иностранный инвестор не может владеть более 49% местной авиакомпании.
Авиакомпания Airzena была создана в сентябре 1993 года, а в 1999 году стала национальным перевозчиком Грузии. В августе 2004 года Airzena была переименована в Georgian Airways.
На сегодняшний день Georgian Airways является полностью частной компанией. Самая крупная доля в авиакомпании – 80%, принадлежит бизнесмену Давиду Гаиашвили, а 20% компании принадлежит ООО Georgia Air Service, которым владеют Этер Гаиашвили (90%) и Софио Гвенцадзе (10%).
Её авиационный флот состоит из среднемагистральных самолётов BOEING 737, Embraer и CRJ.
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