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Названы сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса
Названы сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса
К осени будущего года некоторые страны разрешат применение вакцины от сезонного гриппа и COVID-19 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T23:11+0400
2022-01-18T00:05+0400
общество
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грипп
всемирная организация здравоохранения
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Биотехнологическая компания Moderna может выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса к осени следующего года, заявил глава компании Стефан Бансель в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в онлайн-режиме."Наилучший сценарий развития событий предполагает осень 2023 года", - сказал он.По его словам, возможно, к тому времени вакцина от гриппа и коронавируса уже будет разрешена в некоторых странах.Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма &gt;&gt;В начале сентября прошлого года Moderna объявила о разработке вакцины, защищающей одновременно от коронавируса и сезонного гриппа.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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общество, новости, грипп, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Названы сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса

23:11 17.01.2022 (обновлено: 00:05 18.01.2022)
© AP Photo / Eraldo PeresПандемия коронавируса - вакцинация
Пандемия коронавируса - вакцинация - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Eraldo Peres
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К осени будущего года некоторые страны разрешат применение вакцины от сезонного гриппа и COVID-19
ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Биотехнологическая компания Moderna может выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса к осени следующего года, заявил глава компании Стефан Бансель в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в онлайн-режиме.
"Наилучший сценарий развития событий предполагает осень 2023 года", - сказал он.
По его словам, возможно, к тому времени вакцина от гриппа и коронавируса уже будет разрешена в некоторых странах.
Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма >>
В начале сентября прошлого года Moderna объявила о разработке вакцины, защищающей одновременно от коронавируса и сезонного гриппа.
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".
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