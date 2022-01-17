https://sputnik-georgia.ru/20220117/nazvany-sroki-sozdaniya-edinoy-vaktsiny-protiv-grippa-i-koronavirusa-263685106.html

Названы сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса

Названы сроки создания единой вакцины против гриппа и коронавируса

К осени будущего года некоторые страны разрешат применение вакцины от сезонного гриппа и COVID-19 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T23:11+0400

2022-01-17T23:11+0400

2022-01-18T00:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Биотехнологическая компания Moderna может выпустить единую вакцину от гриппа и коронавируса к осени следующего года, заявил глава компании Стефан Бансель в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в онлайн-режиме."Наилучший сценарий развития событий предполагает осень 2023 года", - сказал он.По его словам, возможно, к тому времени вакцина от гриппа и коронавируса уже будет разрешена в некоторых странах.Руководитель Moderna озвучил сроки для создания вакцины от омикрон-штамма >>В начале сентября прошлого года Moderna объявила о разработке вакцины, защищающей одновременно от коронавируса и сезонного гриппа.Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта".

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общество, новости, грипп, всемирная организация здравоохранения, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19