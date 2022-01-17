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https://sputnik-georgia.ru/20220117/neschastnyy-sluchay-ili-samoubiystvo-glava-minzdrava-ob-intsidente-v-tbilisi-263676587.html
Несчастный случай или самоубийство? Глава Минздрава об инциденте в Тбилиси
Несчастный случай или самоубийство? Глава Минздрава об инциденте в Тбилиси
Расследование в связи с гибелью мужчины продолжается, и глава ведомства призывает всех дождаться официальных результатов 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T17:17+0400
2022-01-17T17:17+0400
происшествия
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зураб азарашвили
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Причиной смерти Зураба Чичошвили - жильца бывшего санатория "Картли" на окраине Тбилиси, по предварительной информации, был несчастный случай, заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.Мужчина средних лет 16 января выпрыгнул из окна бывшего санатория "Картли", в здании которого уже почти 30 лет проживают вынужденные переселенцы из Абхазии. Часть из них с конца декабря 2021 года проводит акции протеста и просит власти предоставить им альтернативное жилье. Протестующие называют здание аварийным, а условия проживания - опасными для жизни.Что касается вопроса санатория "Картли", то, как отметил Азарашвили, консультации на эту тему ведутся с первого дня его прихода в министерство."У нас есть конкретное видение и план того, как мы должны обеспечить вынужденных переселенцев (прим. жильем), а также те приоритеты, которые намечены в последующие три года", - отметил Азарашвили.По словам министра, расследование в связи с гибелью мужчины продолжается. "Прошу всех дождаться результатов расследования и не связывать это с проблемами переселенцев", - отметил глава Минздрава.По факту инцидента начато расследование по статье "доведение до самоубийства". Причина смерти Чичошвили будет установлена после проведения соответствующей экспертизы, отмечают в ведомстве.Мужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста &gt;&gt;&gt;Напомним, Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии предложило проживающим в здании семьям два пути расселения. Вынужденно перемещенные лица могут сами найти квартиру в Тбилиси, закупку которой обеспечит агентство. У семей также есть альтернатива - дождаться окончания строительства квартир, приобретенных агентством. В таком случае агентство, вместе с районной администрацией, предлагают им обеспечение суммой аренды. По решению Минздрава, проживающие в здании бывшего санатория "Картли" переселенцы безоговорочно получат новые жилплощади в 2022 году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, тбилиси, министерство здравоохранения грузии, минздрав, зураб азарашвили

Несчастный случай или самоубийство? Глава Минздрава об инциденте в Тбилиси

17:17 17.01.2022
© Ministry of Defence of GeorgiaЗураб Азарашвили
Зураб Азарашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Ministry of Defence of Georgia
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Расследование в связи с гибелью мужчины продолжается, и глава ведомства призывает всех дождаться официальных результатов
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Причиной смерти Зураба Чичошвили - жильца бывшего санатория "Картли" на окраине Тбилиси, по предварительной информации, был несчастный случай, заявил министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили.
Мужчина средних лет 16 января выпрыгнул из окна бывшего санатория "Картли", в здании которого уже почти 30 лет проживают вынужденные переселенцы из Абхазии. Часть из них с конца декабря 2021 года проводит акции протеста и просит власти предоставить им альтернативное жилье. Протестующие называют здание аварийным, а условия проживания - опасными для жизни.

"Не могу согласиться с тем, что есть какая-то связь с событиями предыдущих дней (с акциями протеста - ред.). Это несчастный случай, который, к сожалению, произошел, и я соболезную семье погибшего", - сказал журналистам министр.

Что касается вопроса санатория "Картли", то, как отметил Азарашвили, консультации на эту тему ведутся с первого дня его прихода в министерство.
"У нас есть конкретное видение и план того, как мы должны обеспечить вынужденных переселенцев (прим. жильем), а также те приоритеты, которые намечены в последующие три года", - отметил Азарашвили.
По словам министра, расследование в связи с гибелью мужчины продолжается. "Прошу всех дождаться результатов расследования и не связывать это с проблемами переселенцев", - отметил глава Минздрава.
По факту инцидента начато расследование по статье "доведение до самоубийства". Причина смерти Чичошвили будет установлена после проведения соответствующей экспертизы, отмечают в ведомстве.
Мужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста >>>
Напомним, Агентство по обеспечению источниками дохода вынужденно перемещенных лиц и экомигрантов Грузии предложило проживающим в здании семьям два пути расселения. Вынужденно перемещенные лица могут сами найти квартиру в Тбилиси, закупку которой обеспечит агентство.
У семей также есть альтернатива - дождаться окончания строительства квартир, приобретенных агентством. В таком случае агентство, вместе с районной администрацией, предлагают им обеспечение суммой аренды.
По решению Минздрава, проживающие в здании бывшего санатория "Картли" переселенцы безоговорочно получат новые жилплощади в 2022 году.
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