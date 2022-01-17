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Обильный снегопад создал проблемы жителям запада Грузии
Обильный снегопад создал проблемы жителям запада Грузии
Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородних, так и международных автомагистралях страны 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Обильный снегопад не прекращающийся третьи сутки создал проблемы жителям западной Грузии, снежный покров в Аджарии и Гурии местами достигает 1,5-2 метров .Сотрудники коммунальных служб и сами местные жители расчищают дороги, дома и машины от снега, выпавшего за минувшие сутки. Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородних, так и международных автомагистралях страны.На объездной дороге Батуми-Кобулети образовалась очередь из трейлеров в несколько километров.Из-за непогоды в Батумском аэропорту в течение двух часов не мог приземлиться самолет "Стамбул-Батуми".Сильный снегопад создал проблемы и в высокогорной Аджарии. Жители сел Кеда, Хуло и Шуахеви остались без электричества. Были повреждены линии электропередач, парализованы дороги. Дети не смогли добраться до школ.Учебно-воспитательный процесс было решено перенести во всех районах Аджарии, кроме Батуми.Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей &gt;&gt;Что касается Гурии, то на 2-5 километрах участке дороги Шухути-Ацана-Мамати- Дзими разрешено движение транспорта лишь с высокой проходимостью. Для остальных автомобилей движение запрещено.По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается по всей стране 19, 20 и 21 января. В ночные часы в западной части страны ожидается -5, -8 градусов ниже нуля. На море 4-5 балльный шторм.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аджария, гурия, погода

Обильный снегопад создал проблемы жителям запада Грузии

17:34 17.01.2022
© City Hall of Zugdidi MunicipalityУборка снега с улиц. Снегоочиститель за работой в Зугдидском районе
Уборка снега с улиц. Снегоочиститель за работой в Зугдидском районе - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© City Hall of Zugdidi Municipality
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Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородних, так и международных автомагистралях страны
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Обильный снегопад не прекращающийся третьи сутки создал проблемы жителям западной Грузии, снежный покров в Аджарии и Гурии местами достигает 1,5-2 метров .
Сотрудники коммунальных служб и сами местные жители расчищают дороги, дома и машины от снега, выпавшего за минувшие сутки. Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородних, так и международных автомагистралях страны.
На объездной дороге Батуми-Кобулети образовалась очередь из трейлеров в несколько километров.
Из-за непогоды в Батумском аэропорту в течение двух часов не мог приземлиться самолет "Стамбул-Батуми".
Сильный снегопад создал проблемы и в высокогорной Аджарии. Жители сел Кеда, Хуло и Шуахеви остались без электричества. Были повреждены линии электропередач, парализованы дороги. Дети не смогли добраться до школ.
Учебно-воспитательный процесс было решено перенести во всех районах Аджарии, кроме Батуми.
Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей >>
Что касается Гурии, то на 2-5 километрах участке дороги Шухути-Ацана-Мамати- Дзими разрешено движение транспорта лишь с высокой проходимостью. Для остальных автомобилей движение запрещено.
По прогнозам синоптиков, ухудшение погоды ожидается по всей стране 19, 20 и 21 января. В ночные часы в западной части страны ожидается -5, -8 градусов ниже нуля. На море 4-5 балльный шторм.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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