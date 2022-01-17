https://sputnik-georgia.ru/20220117/obyavlen-konkurs-na-post-glav-vedomstv-sozdannykh-na-baze-sluzhby-gosinspektora-263679899.html

Объявлен конкурс на пост глав ведомств, созданных на базе Службы госинспектора

Объявлен конкурс на пост глав ведомств, созданных на базе Службы госинспектора

Кандидатуры на должность руководителей двух ведомств будут отобраны конкурсными комиссиями, которые создаст премьер-министр Грузии 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T18:49+0400

2022-01-17T18:49+0400

2022-01-17T18:58+0400

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

служба государственного инспектора

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Согласно распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили 17 января объявлен конкурс на должность начальников Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы, говорится в заявлении пресс-службы.Парламент Грузии утвердил 30 декабря 2021 года разделение Службы государственного инспектора на два ведомства. Пакет изменений предусматривает создание на базе Службы госинспектора двух самостоятельных ведомств: Службы защиты персональных данных и Специальной следственной службы. В результате этого изменения Служба государственных инспекторов будет упразднена с 1 марта 2022 года.Распоряжение было принято на основании двух статей законов Грузии "О службе государственного инспектора"(статья 281) и закона "О защите персональных данных" (статья 552).Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства >>Кандидатуры на должность руководителей двух ведомств будут отобраны конкурсными комиссиями, которые создаст премьер-министр Грузии.Условия участия в объявленных конкурсах (перечень подаваемых документов, сроки подачи документов и т.д.) будут опубликованы на сайте юридического лица публичного права – Бюро государственной службы – www.hr.gov.g, уже после того как будут сформированы конкурсные комиссии , которые и определят условия участия в объявленных конкурсах.Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 января подписала пакет законопроектов о расформировании Службы государственного инспектора, несмотря на свое личное несогласие с законопроектом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, служба государственного инспектора