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Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства
Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства
По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая 30.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-30T21:06+0400
2021-12-30T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении пакет поправок в закон "О службе государственного инспектора", который подразумевает расформирование ведомства.За поправки в закон "О службе государственного инспектора" проголосовал 81 депутат, против – 7. Принимаемые в ускоренном порядке поправки поддержали только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая.Согласно поправкам, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции &gt;&gt;Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и тайными следственными действиями, в том числе прослушкой.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт? &gt;&gt;Депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, служба государственного инспектора

Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства

21:06 30.12.2021
© Facebook / Parlament of Georgia Заседание парламента Грузии. Депутаты
Заседание парламента Грузии. Депутаты - Sputnik Грузия, 1920, 30.12.2021
© Facebook / Parlament of Georgia
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По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая
ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в третьем окончательном чтении пакет поправок в закон "О службе государственного инспектора", который подразумевает расформирование ведомства.
За поправки в закон "О службе государственного инспектора" проголосовал 81 депутат, против – 7. Принимаемые в ускоренном порядке поправки поддержали только представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
По мнению оппозиции, законопроект является "наказанием" для независимого госинспектора Лонды Толорая.
Согласно поправкам, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства – Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.
Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции >>
Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и тайными следственными действиями, в том числе прослушкой.
При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.
Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт? >>
Депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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