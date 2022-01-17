https://sputnik-georgia.ru/20220117/podozrevaemomu-v-ubiystve-byvshey-suprugi-v-gruzii-predyavleno-obvinenie-263679448.html

Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение

Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение

По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T18:30+0400

2022-01-17T18:30+0400

2022-01-17T18:30+0400

происшествия

новости

грузия

убийство

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей бывшей жены, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе следствия было установлено, что 15 января в муниципалитете Лагодехи мужчина задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме.По информации прокуратуры, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия.Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа >>Сотрудники полиции задержали обвиняемого 16 января. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии