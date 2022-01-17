https://sputnik-georgia.ru/20220117/podozrevaemomu-v-ubiystve-byvshey-suprugi-v-gruzii-predyavleno-obvinenie-263679448.html
Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение
Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение
По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T18:30+0400
2022-01-17T18:30+0400
2022-01-17T18:30+0400
происшествия
новости
грузия
убийство
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей бывшей жены, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе следствия было установлено, что 15 января в муниципалитете Лагодехи мужчина задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме.По информации прокуратуры, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия.Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа >>Сотрудники полиции задержали обвиняемого 16 января. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии
Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение
По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей бывшей жены, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следствия было установлено, что 15 января в муниципалитете Лагодехи мужчина задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме.
По информации
прокуратуры, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции задержали обвиняемого 16 января. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.
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