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Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение
Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение
По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T18:30+0400
2022-01-17T18:30+0400
происшествия
новости
грузия
убийство
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей бывшей жены, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе следствия было установлено, что 15 января в муниципалитете Лагодехи мужчина задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме.По информации прокуратуры, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия.Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа &gt;&gt;Сотрудники полиции задержали обвиняемого 16 января. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство, генеральная прокуратура грузии

Подозреваемому в убийстве бывшей супруги в Грузии предъявлено обвинение

18:30 17.01.2022
© photo: Sputnik / StringerЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах своей бывшей жены, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следствия было установлено, что 15 января в муниципалитете Лагодехи мужчина задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме.
По информации прокуратуры, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия.
Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа >>
Сотрудники полиции задержали обвиняемого 16 января. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.
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