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Сборная Грузии по футзалу разгромила Таджикистан в товарищеском матче
Сборная Грузии по футзалу разгромила Таджикистан в товарищеском матче
Сборная Грузии по футзалу сыграет в группе "D" вместе с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины 17.01.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу разгромила команду Таджикистана 10:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.Лучшим в составе победителей стал натурализованный бразилец Элисандро, забивший в ворота соперника четыре гола. Также дублем отметился Николоз Куртанидзе. Остальные футболисты забили по голу.Для подопечных Автандила Асатиани этот тест-матч стал заключительным в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.Сборная Грузии по футзалу сыграет в группе "D" вместе с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Свой первый матч на турнире подопечные Асатиани проведут 22 января против Азербайджана.В нынешнем чемпионате Европы принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В стадию плей-офф (1/4 финала) выйдут две первые команды из каждого квартета.Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, испания, сборная грузии по футзалу, европа, босния и герцеговина

Сборная Грузии по футзалу разгромила Таджикистан в товарищеском матче

11:24 17.01.2022 (обновлено: 11:28 17.01.2022)
© Georgian Football Federation Lasha Kuprashvili Национальная сборная Грузии по футзалу
 Национальная сборная Грузии по футзалу - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Georgian Football Federation Lasha Kuprashvili
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Сборная Грузии по футзалу сыграет в группе "D" вместе с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины
ТБИЛИСИ, 17 янв – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футзалу разгромила команду Таджикистана 10:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.
Лучшим в составе победителей стал натурализованный бразилец Элисандро, забивший в ворота соперника четыре гола. Также дублем отметился Николоз Куртанидзе. Остальные футболисты забили по голу.
© Georgian Football Federation Lasha KuprashviliНациональная сборная Грузии по футзалу
Национальная сборная Грузии по футзалу - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
Национальная сборная Грузии по футзалу
© Georgian Football Federation Lasha Kuprashvili
Для подопечных Автандила Асатиани этот тест-матч стал заключительным в рамках подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля.
Сборная Грузии по футзалу сыграет в группе "D" вместе с командами Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Свой первый матч на турнире подопечные Асатиани проведут 22 января против Азербайджана.
В нынешнем чемпионате Европы принимают участие 16 сборных, разбитых на четыре группы. В стадию плей-офф (1/4 финала) выйдут две первые команды из каждого квартета.
Действующим победителем континентального первенства является сборная Португалии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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