Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220117/sotni-sotsrabotnikov-gruzii-ustroili-zabastovku-s-trebovaniem-povysheniya-zarplat-263665944.html
Сотни соцработников Грузии устроили забастовку с требованием повышения зарплат
Сотни соцработников Грузии устроили забастовку с требованием повышения зарплат
На работу сегодня не вышли до 400 соцработников: Минздрав обещал им повысить зарплаты, но протестующие называют надбавку мизерной и не согласны работать при... 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T13:00+0400
2022-01-17T13:21+0400
общество
новости
грузия
ираклий гарибашвили
социальные проблемы
социальная сфера в грузии
минздрав
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263663215_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71e3a973868302cea20e8ffa0eaa1fc5.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Несколько сотен социальных работников министерства здравоохранения Грузии устроили забастовку с требованием повышения заработной платы – десятки из них вышли на акцию протеста у здания ведомства, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места события.Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля. Однако участники акции считают рост зарплат мизерным, и не согласны работать при таких условиях.Протестующие вышли на акцию с плакатами в руках: "Требуем достойную зарплату", "Требуем встречи с премьером", "Адекватное вознаграждение за проделанную работу", "Не смиримся с зарплатой 2007 года в 2022 году".По информации участников акции, на работу сегодня не вышли до 400 соцработников.По словам соцагентов, они сталкиваются со множеством проблем в ходе выполнения своих обязанностей. В частности, им приходится за свой счет добираться до пунктов работы (семей), а в условиях пандемии они еще и рискуют своим здоровьем и жизнью, утверждают протестующие.На данный момент бастующие требуют встречи с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и премьером Ираклием Гарибашвили, чтобы лично обсудить волнующие их вопросы. Собравшиеся не исключают, что в будущем акции станут более масштабными.Что говорят в Минздраве?Как заявили накануне, 16 января, в Минздраве, заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена до 60% с февраля текущего года. В частности, она станет 400 лари (130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшего социального агента – 700 лари ( 228 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух). Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты &gt;&gt;&gt;Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата до 1 000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263663215_23:0:983:720_1920x0_80_0_0_90431516630496f2093b3041f0d64a6d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, социальные проблемы, социальная сфера в грузии, минздрав

Сотни соцработников Грузии устроили забастовку с требованием повышения зарплат

13:00 17.01.2022 (обновлено: 13:21 17.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerРаботники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
Работники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
На работу сегодня не вышли до 400 соцработников: Минздрав обещал им повысить зарплаты, но протестующие называют надбавку мизерной и не согласны работать при таких условиях
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Несколько сотен социальных работников министерства здравоохранения Грузии устроили забастовку с требованием повышения заработной платы – десятки из них вышли на акцию протеста у здания ведомства, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места события.
Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля. Однако участники акции считают рост зарплат мизерным, и не согласны работать при таких условиях.
Протестующие вышли на акцию с плакатами в руках: "Требуем достойную зарплату", "Требуем встречи с премьером", "Адекватное вознаграждение за проделанную работу", "Не смиримся с зарплатой 2007 года в 2022 году".
© photo: Sputnik / StringerРаботники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
Работники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
Работники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
По информации участников акции, на работу сегодня не вышли до 400 соцработников.
По словам соцагентов, они сталкиваются со множеством проблем в ходе выполнения своих обязанностей. В частности, им приходится за свой счет добираться до пунктов работы (семей), а в условиях пандемии они еще и рискуют своим здоровьем и жизнью, утверждают протестующие.

"Главный механизм борьбы – это забастовка. К сожалению, работникам не оставили другого выбора. Поэтому сегодня до 400 человек отказались выполнить наложенные на них обязательства до тех пор, пока их требования не будут выполнены… Их заработной платы не хватает для существования, и в ряде случаев они получают зарплату в меньшем размере, чем помощь соцнезащищенным", – заявил один из участников акции в эфире телеканала "Пирвели".

На данный момент бастующие требуют встречи с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и премьером Ираклием Гарибашвили, чтобы лично обсудить волнующие их вопросы. Собравшиеся не исключают, что в будущем акции станут более масштабными.

Что говорят в Минздраве?

Как заявили накануне, 16 января, в Минздраве, заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена до 60% с февраля текущего года.
В частности, она станет 400 лари (130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшего социального агента – 700 лари ( 228 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).
Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты >>>
Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата до 1 000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:46"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:32В Грузии требуют повышения зарплат: соцработники устроили забастовку – видео
13:31Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
13:29Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси
13:15COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 января
13:00Сотни соцработников Грузии устроили забастовку с требованием повышения зарплат
12:30Когда "Нацдвижение" прекратит бойкот?
12:16"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников
12:01В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?
11:47Зима по-тбилисски
11:44Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции
11:28В Грузии неимущим помогут с оплатой электроэнергии
11:24Сборная Грузии по футзалу разгромила Таджикистан в товарищеском матче
10:54Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 656
10:37Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар
10:22Точный прогноз погоды в Тбилиси на 17-23 января
09:36В Грузии стали чаще тестироваться на коронавирус
09:20Курс лари на понедельник – 3,0775 GEL/$1
09:01Грузинские школьники с понедельника возвращаются в классы
07:32В Грузии продолжится проект интернетизации сел