Сотни соцработников Грузии устроили забастовку с требованием повышения зарплат
13:00 17.01.2022 (обновлено: 13:21 17.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerРаботники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
На работу сегодня не вышли до 400 соцработников: Минздрав обещал им повысить зарплаты, но протестующие называют надбавку мизерной и не согласны работать при таких условиях
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Несколько сотен социальных работников министерства здравоохранения Грузии устроили забастовку с требованием повышения заработной платы – десятки из них вышли на акцию протеста у здания ведомства, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места события.
Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля. Однако участники акции считают рост зарплат мизерным, и не согласны работать при таких условиях.
Протестующие вышли на акцию с плакатами в руках: "Требуем достойную зарплату", "Требуем встречи с премьером", "Адекватное вознаграждение за проделанную работу", "Не смиримся с зарплатой 2007 года в 2022 году".
© photo: Sputnik / StringerРаботники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
Работники Агентства социального обслуживания объявили забастовку у здания минздрава Грузии, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Stringer
По информации участников акции, на работу сегодня не вышли до 400 соцработников.
По словам соцагентов, они сталкиваются со множеством проблем в ходе выполнения своих обязанностей. В частности, им приходится за свой счет добираться до пунктов работы (семей), а в условиях пандемии они еще и рискуют своим здоровьем и жизнью, утверждают протестующие.
"Главный механизм борьбы – это забастовка. К сожалению, работникам не оставили другого выбора. Поэтому сегодня до 400 человек отказались выполнить наложенные на них обязательства до тех пор, пока их требования не будут выполнены… Их заработной платы не хватает для существования, и в ряде случаев они получают зарплату в меньшем размере, чем помощь соцнезащищенным", – заявил один из участников акции в эфире телеканала "Пирвели".
На данный момент бастующие требуют встречи с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и премьером Ираклием Гарибашвили, чтобы лично обсудить волнующие их вопросы. Собравшиеся не исключают, что в будущем акции станут более масштабными.
Что говорят в Минздраве?
Как заявили накануне, 16 января, в Минздраве, заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена до 60% с февраля текущего года.
В частности, она станет 400 лари (130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшего социального агента – 700 лари ( 228 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).
Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата до 1 000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
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