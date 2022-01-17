https://sputnik-georgia.ru/20220117/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-knizhnyy-festival-proydet-v-mae-263670047.html

Тбилисский международный книжный фестиваль пройдет в мае

Тбилисский международный книжный фестиваль пройдет в мае

Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T14:49+0400

2022-01-17T14:49+0400

2022-01-17T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский XXIV Международный книжный фестиваль пройдет в столичном выставочном центре Expo Georgia с 26 по 29 мая, сообщают организаторы мероприятия.В связи с пандемией коронавируса 22-й Тбилисский книжный фестиваль в 2020 году прошел в онлайн-формате. Уже в 2021 году организационная группа разработала протокол, благодаря которому мероприятие удалось провести в оффлайн-формате в безопасных условиях.Программу 24-го фестиваля организаторы объявят позже.Цель фестиваля остается неизменной с 1997 года – популяризация чтения и развитие издательского сектора в Грузии. По традиции ежегодно участниками фестиваля являются грузинские и иностранные издательства, университеты, школы, книжные магазины, библиотеки, посольства, неправительственные, правительственные и международные организации.Больше, чем книги: ТОП-5 лучших литературных новинок от авторов из Грузии в 2021 году >>>Основная часть фестиваля – книжная ярмарка, на которой посетителям предлагается широкий ассортимент книжной продукции и аксессуаров со значительными скидками.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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