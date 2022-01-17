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Трагедия на западе Грузии - в ДТП погиб ребенок
Трагедия на западе Грузии - в ДТП погиб ребенок
Всего в результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в клиники 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T21:36+0400
2022-01-17T21:36+0400
2022-01-17T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Ребенок до трех лет скончался в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа на западе страны, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.По данным пресс-службы ведомства, начато следствие по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное в результате опьянения". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.Как стало известно Sputnik, столкнулись два легковых автомобиля. Всего в результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в клиники.Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина >>По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погиб 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Трагедия на западе Грузии - в ДТП погиб ребенок
21:36 17.01.2022 (обновлено: 22:19 17.01.2022)
Всего в результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в клиники
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Ребенок до трех лет скончался в результате ДТП на трассе Кутаиси-Самтредиа на западе страны, информацию Sputnik подтвердили в МВД Грузии.
По данным пресс-службы ведомства, начато следствие по статье 276 Уголовного кодекса Грузии - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, совершенное в результате опьянения". Преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.
Как стало известно Sputnik, столкнулись два легковых автомобиля. Всего в результате ДТП пострадали четыре человека, все они доставлены в клиники.
По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погиб 41 человек и пострадали 2 379.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
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