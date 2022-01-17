В Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили
16:24 17.01.2022 (обновлено: 16:28 17.01.2022)
© photo: Sputnik / Alex Shlamov"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
У участников акции с собой были транспаранты и плакаты с надписью "Свободу Мише". На месте была мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Акция с требованием встречи с главой Минюста Грузии Рати Брегадзе, организованная сторонниками заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили, прошла в понедельник, 17 января, у ведомства в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия с места событий.
Протестующие сторонники Саакашвили требуют допустить к осужденному экс-президенту личного врача и членов консилиума, а также членов его семьи.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Участники акции дали министру юстиции два дня. Если за это время он не встретится с представителями НПО "Сектор Миши" и не выполнит их требования, то, по их словам, "получит" ежедневные акции протеста.
"Нарушаются фундаментальные права Саакашвили. Нам не раз лгали в последнее время, обещали допустить к Михаилу Саакашвили визитеров, родных, личного врача, консилиум. Но этого так и не произошло", - сказал один из организаторов акции Леван Меребашвили.
Как считают протестующие, со стороны пенитенциарной службы имело место бесчеловечное обращение с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
© photo: Sputnik / Alex Shlamov"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
"Сектор Миши", Единое нацдвижение и сторонники Саакашвили проводят акцию у минюста, 17 января 2022 года
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
У участников акции были с собой транспаранты и плакаты с надписью "Свободу Мише". На месте была мобилизована полиция.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. За них он получил шесть лет тюрьмы.
Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
30 декабря 2021 года Саакашвили был этапирован из военного госпиталя города Гори, где проходил курс лечения с 20 ноября, в тюрьму №12 в Рустави.
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