https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-tbilisi-proshla-aktsiya-v-podderzhku-mikhaila-saakashvili-263675088.html

В Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили

В Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили

У участников акции с собой были транспаранты и плакаты с надписью "Свободу Мише". На месте была мобилизована полиция 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T16:24+0400

2022-01-17T16:24+0400

2022-01-17T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Акция с требованием встречи с главой Минюста Грузии Рати Брегадзе, организованная сторонниками заключенного экс-президента страны Михаила Саакашвили, прошла в понедельник, 17 января, у ведомства в Тбилиси, сообщает Sputnik Грузия с места событий.Протестующие сторонники Саакашвили требуют допустить к осужденному экс-президенту личного врача и членов консилиума, а также членов его семьи. Участники акции дали министру юстиции два дня. Если за это время он не встретится с представителями НПО "Сектор Миши" и не выполнит их требования, то, по их словам, "получит" ежедневные акции протеста. "Нарушаются фундаментальные права Саакашвили. Нам не раз лгали в последнее время, обещали допустить к Михаилу Саакашвили визитеров, родных, личного врача, консилиум. Но этого так и не произошло", - сказал один из организаторов акции Леван Меребашвили. Как считают протестующие, со стороны пенитенциарной службы имело место бесчеловечное обращение с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. У участников акции были с собой транспаранты и плакаты с надписью "Свободу Мише". На месте была мобилизована полиция. Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. За них он получил шесть лет тюрьмы.Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили >>>Кроме того, на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии. 30 декабря 2021 года Саакашвили был этапирован из военного госпиталя города Гори, где проходил курс лечения с 20 ноября, в тюрьму №12 в Рустави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рустави, рати брегадзе, возвращение и арест саакашвили