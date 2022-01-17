https://sputnik-georgia.ru/20220117/penitentsiarnaya-sluzhba-osvobozhdena-ot-shtrafa-iz-za-video-saakashvili-263674149.html
Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили
Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили
Отвечающее за работу тюрем ведомство оштрафовали на 600 долларов за нарушение закона о защите персональных данных
2022-01-17T16:05+0400
2022-01-17T16:05+0400
2022-01-17T16:26+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилисский городской суд
министерство юстиции грузии
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд упразднил штраф в размере 2 тысяч лари (около 600 долларов), выписанный Специальной пенитенциарной службе министерства юстиции Грузии из-за обнародования видеозаписей пребывания экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме и его этапирования. Суд полностью удовлетворил жалобу пенитенциарной службы - отменил штраф и обязательство удалить все видео с Саакашвили. Ранее был упразднен и штраф в 500 лари (около 160 долларов) министерству юстиции. Штраф и в этом случае в начале декабря 2021 года выписала Служба госинспектора, которая уличила госструктуры в нарушении закона о защите персональных данных в отношении Саакашвили.В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадрах этапирования экс-президента из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси.Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили>>Ранее глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, тбилисский городской суд, министерство юстиции грузии, специальная пенитенциарная служба
Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили
16:05 17.01.2022 (обновлено: 16:26 17.01.2022)
Отвечающее за работу тюрем ведомство оштрафовали на 600 долларов за нарушение закона о защите персональных данных
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд упразднил штраф в размере 2 тысяч лари (около 600 долларов), выписанный Специальной пенитенциарной службе министерства юстиции Грузии из-за обнародования видеозаписей пребывания экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме и его этапирования.
Суд полностью удовлетворил жалобу пенитенциарной службы - отменил штраф и обязательство удалить все видео с Саакашвили.
Ранее был упразднен и штраф в 500 лари (около 160 долларов) министерству юстиции. Штраф и в этом случае в начале декабря 2021 года выписала Служба госинспектора, которая уличила госструктуры в нарушении закона о защите персональных данных в отношении Саакашвили.
В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадрах этапирования экс-президента из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси.
Ранее глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
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