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Администрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран
Администрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран
Представительства будут заниматься анализом рынка, проводить встречи, презентации и семинары и продавать туристическую продукцию 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T23:58+0400
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экономика
новости
грузия
туризм
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Администрация туризма в 2022 году планирует открыть ряд представительств за рубежом для привлечения туристов.Представительские офисы Грузии будут заниматься привлечением новых туристов и позиционировать страну как туристически привлекательный бренд.Также они будут заниматься анализом рынка, проводить встречи, презентации и семинары и продавать туристическую продукцию, сообщает телеканал "Пирвели".Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В допандемийный период, в 2019 году, успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год &gt;&gt;Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Число визитов международных путешественников в Грузию в 2021 году составило 1,9 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом и почти на 80% меньше, чем в 2019.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм

Администрация туризма Грузии хочет открыть представительства в ряде стран

23:58 18.01.2022 (обновлено: 00:34 19.01.2022)
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze PhotographyТуристы. Степанцминда, Казбеги
Туристы. Степанцминда, Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Mindia Davitadze Photography
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Представительства будут заниматься анализом рынка, проводить встречи, презентации и семинары и продавать туристическую продукцию
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Администрация туризма в 2022 году планирует открыть ряд представительств за рубежом для привлечения туристов.
Представительские офисы Грузии будут заниматься привлечением новых туристов и позиционировать страну как туристически привлекательный бренд.
Также они будут заниматься анализом рынка, проводить встречи, презентации и семинары и продавать туристическую продукцию, сообщает телеканал "Пирвели".
Пандемия коронавируса нанесла колоссальный ущерб грузинскому туризму, который занимает важное место в экономике страны. В допандемийный период, в 2019 году, успехи отрасли были рекордными. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.
В Грузии подсчитали доходы от туризма за 2021 год >>
Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.
Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.
Число визитов международных путешественников в Грузию в 2021 году составило 1,9 миллиона, что на 7,7% больше по сравнению с 2020 годом и почти на 80% меньше, чем в 2019.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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