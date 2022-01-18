https://sputnik-georgia.ru/20220118/byvshie-bankiry-namereny-obzhalovat-svoy-prigovor-v-konstitutsionnom-sude-263715724.html

Бывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде

Бывшие банкиры намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде

Тбилисский городской суд в январе признал экс-банкиров виновными в мошенничестве, однако из-за давности совершенного преступления освободил от наказания 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T22:48+0400

2022-01-18T22:48+0400

2022-01-18T23:33+0400

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мамука хазарадзе

tbc bank

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ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Лидеры партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмен Авто Церетели намерены обжаловать свой приговор в Конституционном суде Грузии.Тбилисский городской суд в январе признал Хазарадзе и Джапаридзе виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии в этом преступлении, и приговорил их к 7 годам лишения свободы каждого. Однако из-за давности совершенного преступления от наказания виновные были освобождены.По его словам, они проконсультировались с юристами и получили подтверждение, что приговор противоречит статье 31 Конституции Грузии, которая гарантирует процессуальные права граждан.Детали делаДело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели было одним из самых громких за последнее время. Все три года, которые велось расследование, обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам.Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса.Хазарадзе и Джапаридзе останутся на свободе – приговор по делу основателей TBC Bank >>В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, притом что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс.Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе.Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" на момент оглашения деталей дела кредит не вернули.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилисский городской суд, конституционный суд грузии, мамука хазарадзе, tbc bank