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"Дети стали больше болеть COVID-19": в детской ковид-клинике Тбилиси рост числа пациентов
"Дети стали больше болеть COVID-19": в детской ковид-клинике Тбилиси рост числа пациентов
Столичные врачи заявляют о росте обращаемости в клиниках, особенно детей и подростков 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T19:51+0400
2022-01-18T19:51+0400
2022-01-18T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Обращаемость пациентов в тбилисской детской больнице имени Цицишвили резко возросла, заявил директор больницы Давид Рехвиашвили.По его словам, за минувшие сутки в клинику обратились около 35 пациентов, тогда как средняя обращаемость в день до сих пор достигала не более 7-8 пациентов.Обращаемость особенно выросла в отделении интенсивной терапии, отмечает врач.Маловозрастные пациенты поступают, в основном, с высокой температурой, головной болью, рвотой, респираторными симптомами, отмечает медик. В клинику также поступают инфицированные пациенты с хроническими заболеваниями и диабетом.Что касается коек не в ковид-отделении, то, по словам Рехвиашвили, все места заняты. Более того, врачам больше не удается принимать новых пациентов."Есть дети с брохиолитами, вызванными не ковид-вирусными инфекциями, есть другие хирургические и нехирургические патологии, однако здесь наш ресурс гораздо скуднее. Поэтому нам приходится отказывать таким пациентам", - отметил Рехвиашвили.Между тем большая часть новых случаев коронавируса приходится на хронических больных, а также детей и беременных женщин, заявила в эфире телекомпании Imedi эпидемиолог Майя Кашия.В Грузии могут назначить денежную премию за третью дозу вакцины от COVID-19 >>>"Тогда как у нас в стране, к сожалению, нет достаточного числа привитых людей, это создает нам очень большую проблему", - говорит Кашия.По данным на 18 января, в Грузии всего проведено 2 622 459 прививок против коронавируса. Полностью вакцинированы 1 195 578, бустер-дозой вакцинированы 114 480 граждан. Что касается вакцинации детей и подростков, то, по последним данным, в Грузии вакцинированы 3 636 подростков в возрасте 12-15 лет, а 12 253 - подростки в возрасте 16-17 лет.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости - около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый омикрон-штамм приходится 1254.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, здравоохранение, здравоохранение в грузии, вакцинация от коронавируса, дети, коронавирус covid-19
"Дети стали больше болеть COVID-19": в детской ковид-клинике Тбилиси рост числа пациентов
Столичные врачи заявляют о росте обращаемости в клиниках, особенно детей и подростков
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Обращаемость пациентов в тбилисской детской больнице имени Цицишвили резко возросла, заявил директор больницы Давид Рехвиашвили.
По его словам, за минувшие сутки в клинику обратились около 35 пациентов, тогда как средняя обращаемость в день до сих пор достигала не более 7-8 пациентов.
Обращаемость особенно выросла в отделении интенсивной терапии, отмечает врач.
"В клинике пока есть места, однако мы работаем почти на полную нагрузку. Она особенно возросла в отделении интенсивной терапии, где лечатся более 20 пациентов, и, соответственно, там мы уже исчерпали ресурс. Что касается состояния пациентов, то большая часть средней тяжести. В отделении интенсивной терапии лечатся более тяжелые пациенты", - сказал Рехвиашвили.
Маловозрастные пациенты поступают, в основном, с высокой температурой, головной болью, рвотой, респираторными симптомами, отмечает медик. В клинику также поступают инфицированные пациенты с хроническими заболеваниями и диабетом.
Что касается коек не в ковид-отделении, то, по словам Рехвиашвили, все места заняты. Более того, врачам больше не удается принимать новых пациентов.
"Есть дети с брохиолитами, вызванными не ковид-вирусными инфекциями, есть другие хирургические и нехирургические патологии, однако здесь наш ресурс гораздо скуднее. Поэтому нам приходится отказывать таким пациентам", - отметил Рехвиашвили.
Между тем большая часть новых случаев коронавируса приходится на хронических больных, а также детей и беременных женщин, заявила в эфире телекомпании Imedi эпидемиолог Майя Кашия.
"Тогда как у нас в стране, к сожалению, нет достаточного числа привитых людей, это создает нам очень большую проблему", - говорит Кашия.
По данным на 18 января, в Грузии всего проведено 2 622 459 прививок против коронавируса. Полностью вакцинированы 1 195 578, бустер-дозой вакцинированы 114 480 граждан.
Что касается вакцинации детей и подростков, то, по последним данным, в Грузии вакцинированы 3 636 подростков в возрасте 12-15 лет, а 12 253 - подростки в возрасте 16-17 лет.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости - около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый омикрон-штамм приходится 1254.
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