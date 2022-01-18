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"Это невозможно скрывать" – Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии
"Это невозможно скрывать" – Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии
Главный эпидемиолог страны призвал население к бдительности и еще раз отметил важность бустер-дозы вакцины 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T15:05+0400
2022-01-18T15:05+0400
2022-01-18T15:05+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
аджария
амиран гамкрелидзе
центр "дельта"
имерети
шида картли
здравоохранение
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии неизбежно распространение коронавируса и циркуляция нового штамма "омикрон", который уже занимает 50% всех лабораторно подтвержденных случаев, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.В Тбилиси, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса, 4 171, то есть 65% приходится на "омикрон", отметил эпидемиолог. В регионах этот показатель колеблется в рамках 30-35%. После Тбилиси, по распространению "омикрона", следуют Имерети, Аджария и Шида Картли.По словам главного эпидемиолога страны, в мире в 4-5 раз возрос ежедневный показатель инфицирования COVID-19, соответственно Грузия не сможет стать исключением."Сегодня у нас так называемый антирекорд случаев – 7 521, чего еще не было в период пандемии. Единственным положительным фактом является то, что снижается показатель смертности", – cказал Гамкрелидзе.Новый штамм коронавируса "омикрон" и новый антирекорд Грузии – что говорят специалисты? >>>Врач утверждает, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм."Вероятность возникновения нового штамма есть именно среди неиммунного слоя", – отметил Гамкрелидзе.Медик подтвердил, что инфицирование "омикроном" протекает сравнительно в легкой форме, но это не должно стать причиной потери бдительности и осторожности. По словам Гамкрелидзе, показатель реинфицирования в случае "омикрона" в три раза выше."У нас среди 1 254 случаев около 17-20% – это реинфицирование. То есть человек был инфицирован штаммом "дельта", а затем заболел "омикроном". Он (омикрон – ред.) обходит стороной "дельта" и происходит инфицирование", – объясняет Гамкрелидзе, добавляя, что, несмотря не легкое течение, ухудшение может вызвать и новый штамм.Гамкрелидзе призвал население сделать третью бустер-дозу вакцины, чтобы быть максимально защищенным от "омикрона". По его словам, 85% бустер-доз (120 тысяч), сделанных в Грузии, приходится на Pfizer.В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости – около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый, омикрон-штамм приходится 1 254.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, аджария, амиран гамкрелидзе, центр "дельта", имерети, шида картли, здравоохранение, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"
"Это невозможно скрывать" – Гамкрелидзе о ситуации с COVID в Грузии
Главный эпидемиолог страны призвал население к бдительности и еще раз отметил важность бустер-дозы вакцины
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. В Грузии неизбежно распространение коронавируса и циркуляция нового штамма "омикрон", который уже занимает 50% всех лабораторно подтвержденных случаев, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
В Тбилиси, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса, 4 171, то есть 65% приходится на "омикрон", отметил эпидемиолог. В регионах этот показатель колеблется в рамках 30-35%. После Тбилиси, по распространению "омикрона", следуют Имерети, Аджария и Шида Картли.
"Рост случаев будет. Это нельзя скрывать и не удастся", – сказал Гамкрелидзе журналистам на брифинге.
По словам главного эпидемиолога страны, в мире в 4-5 раз возрос ежедневный показатель инфицирования COVID-19, соответственно Грузия не сможет стать исключением.
"Сегодня у нас так называемый антирекорд случаев – 7 521, чего еще не было в период пандемии. Единственным положительным фактом является то, что снижается показатель смертности", – cказал Гамкрелидзе.
Врач утверждает, что в том случае, если до июля не будет вакцинировано 75% населения страны, то среди неиммунных граждан может возникнуть новый штамм.
"Вероятность возникновения нового штамма есть именно среди неиммунного слоя", – отметил Гамкрелидзе.
Медик подтвердил, что инфицирование "омикроном" протекает сравнительно в легкой форме, но это не должно стать причиной потери бдительности и осторожности. По словам Гамкрелидзе, показатель реинфицирования в случае "омикрона" в три раза выше.
"У нас среди 1 254 случаев около 17-20% – это реинфицирование. То есть человек был инфицирован штаммом "дельта", а затем заболел "омикроном". Он (омикрон – ред.) обходит стороной "дельта" и происходит инфицирование", – объясняет Гамкрелидзе, добавляя, что, несмотря не легкое течение, ухудшение может вызвать и новый штамм.
Гамкрелидзе призвал население сделать третью бустер-дозу вакцины, чтобы быть максимально защищенным от "омикрона". По его словам, 85% бустер-доз (120 тысяч), сделанных в Грузии, приходится на Pfizer.
В Грузии уже началась шестая волна коронавируса. С середины января суточный показатель заболеваемости – около 5,5 тысячи. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования, из них на новый, омикрон-штамм приходится 1 254.
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