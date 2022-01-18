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https://sputnik-georgia.ru/20220118/kakie-strany-pokupayut-gruzinskiy-funduk-263678810.html
Какие страны покупают грузинский фундук
Какие страны покупают грузинский фундук
Объем экспорта фундука за текущий сезон вырос на 3,9 тысячи тонн по сравнению с предыдущим сезоном 2020/2021 годов 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. С 1 августа 2021 года по 16 января 2022 года из Грузии было экспортировано 18,2 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 83,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 3,9 тысячи тонн (28%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта – на 8,1 миллиона долларов (11%).ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 511 тонна, Германия – 3 523 тонны, Армения – 1 265 тонн, Китай – 785 тонн, Испания – 500 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 400 тонн, Польша – 357 тонн, Литва – 327 тонн, Франция – 327 тонн, говорится в сообщении.Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума &gt;&gt;По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Какие страны покупают грузинский фундук

07:32 18.01.2022
© Sputnik / Vladimir UmikashviliПроизводство фундука в Грузии
Производство фундука в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Объем экспорта фундука за текущий сезон вырос на 3,9 тысячи тонн по сравнению с предыдущим сезоном 2020/2021 годов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. С 1 августа 2021 года по 16 января 2022 года из Грузии было экспортировано 18,2 тысячи тонн фундука, стоимость которого составила 83,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
Объем экспорта фундука за отчетный период вырос на 3,9 тысячи тонн (28%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта – на 8,1 миллиона долларов (11%).
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука: Италия – 7 511 тонна, Германия – 3 523 тонны, Армения – 1 265 тонн, Китай – 785 тонн, Испания – 500 тонн, Чехия – 445 тонн, Россия – 400 тонн, Польша – 357 тонн, Литва – 327 тонн, Франция – 327 тонн, говорится в сообщении.
Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа прошлого года. Первыми собирать урожай традиционно начали в Самегрело и Гурии на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.
Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума >>
По информации ведомства, текущий урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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