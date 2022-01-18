https://sputnik-georgia.ru/20220118/kutaisskiy-aeroport-proshel-resertifikatsiyu-aerodroma-263715173.html
Кутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома
Кутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома
Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T21:45+0400
2022-01-18T21:45+0400
2022-01-18T22:28+0400
новости
грузия
агентство гражданской авиации
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели успешно прошел ресертификацию аэродрома на соответствие стандартам, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.По словам директора Ассоциации аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, аэропорт Кутаиси первым из трех международных аэропортов страны привел все руководства по эксплуатации аэродромом и связанные с ними различные процедуры в соответствие правилам Агентства гражданской авиации и получил сертификат.."Сертификационная комиссия Агентства гражданской авиации провела осмотр и оценку инфраструктуры, технических средств и оборудования аэропорта Кутаиси. Убедились, что аэропорт соответствует требованиям законодательства Грузии и изданных им правил, а также стандартам ICAO", - рассказала АрчуадзеАгентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов. Компания-оператор аэропорта Кутаиси - Объединение аэропортов Грузии успешно прошла все этапы.В Кутаисском аэропорту заработал пункт тестирования на коронавирус >>В июне 2021 года в аэропорту построили новый терминал, который объединили со старым, расширили залы вылета и прибытия, обновили инфраструктуру, обустроили новые зоны отдыха и торговые площади. Если старый терминал мог обслуживать 600 тысяч пассажиров в год, то после обновления аэропорт может принять до 2,5 миллионов пассажиров в год.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, агентство гражданской авиации, кутаисский международный аэропорт
Кутаисский аэропорт прошел ресертификацию аэродрома
21:45 18.01.2022 (обновлено: 22:28 18.01.2022)
Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели успешно прошел ресертификацию аэродрома на соответствие стандартам, говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.
По словам директора Ассоциации аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе, аэропорт Кутаиси первым из трех международных аэропортов страны привел все руководства по эксплуатации аэродромом и связанные с ними различные процедуры в соответствие правилам Агентства гражданской авиации и получил сертификат..
"Сертификационная комиссия Агентства гражданской авиации провела осмотр и оценку инфраструктуры, технических средств и оборудования аэропорта Кутаиси. Убедились, что аэропорт соответствует требованиям законодательства Грузии и изданных им правил, а также стандартам ICAO", - рассказала Арчуадзе
Агентство гражданской авиации в соответствии с обновленными правилами аэропортов и аэродромов проводит сертификацию эксплуатантов в пять этапов. Компания-оператор аэропорта Кутаиси - Объединение аэропортов Грузии успешно прошла все этапы.
В июне 2021 года в аэропорту построили новый терминал, который объединили со старым, расширили залы вылета и прибытия, обновили инфраструктуру, обустроили новые зоны отдыха и торговые площади. Если старый терминал мог обслуживать 600 тысяч пассажиров в год, то после обновления аэропорт может принять до 2,5 миллионов пассажиров в год.
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