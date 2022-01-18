https://sputnik-georgia.ru/20220118/obschee-chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-perevalilo-za-million-263692745.html

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за миллион

Общее число инфицированных коронавирусом в Грузии перевалило за миллион

Грузия переживает шестую волну коронавируса в связи с новым штаммом "омикрон" 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T12:13+0400

2022-01-18T12:13+0400

2022-01-18T12:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии перевалило за миллион – с начала пандемии в стране насчитали 1 006 864 инфицированных, свидетельствуют данные на правительственном сайте stopcov.geКроме того, за последние 24 часа в Грузии был установлен абсолютный антирекорд ежедневного прироста инфицированных – 7 521 подтвержденный случай за сутки.Сейчас Грузия переживает шестую волну коронавируса в связи с новым штаммом "омикрон", который был выявлен в стране 20 декабря 2021 года. По прогнозам эпидемиологов, к концу января "омикрон" полностью вытеснит дельта-штамм, доминирующий в стране до этого времени.Специалисты отмечают, что "омикрон" гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни и госпитализации. К этому времени в стране зафиксировано 12 54 случаев заражения "омикроном". Средний возраст инфицированных этим штаммом в Грузии - 33.8 лет.Что касается распросранения нового штамма, то 65% от общего количества новых случаев коронавируса, выявленных в Тбилиси, приходится на "омикрон". В регионах этот показатель на уровне 30-35%. Циркуляция "омикрона" высока в Имерети, Аджарии и Шида Картли. По словам инфекциониста Александра Гогинава, не исключено, что количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом в Грузии превысит несколько десятков тысяч. Инфекционист призывает население строго соблюдать рекомендации. На фоне резкого увеличения случаев и нагрузки на госпитальный сектор в Грузии остается низкой активность населения в программе массовой иммунизации. Полный курс вакцинации прошли лишь 41.5% взрослого населения страны. Несмотря на ухудшение эпидситуации, правительство не вводит дополнительных ограничений и не говорит о локдауне. На сегодняшний день в Грузии обязательно ношение масок как в закрытых помещениях в общественных местах, так и на улице.Рестораны, театры, музеи, фитнесс-центры и другие заведения можно посещать только с "зелеными паспортами". QR-коды получают привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. В Грузии с 17 января даже изменили сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом. По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания. При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции будет составлять 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока самоизоляции. При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски. Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220111/v-gruzii-sokraschayut-sroki-izolyatsii-i-karantina-263525531.html

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