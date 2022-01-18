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https://sputnik-georgia.ru/20220118/obvinyaemyy-v-ubiystve-eks-suprugi-v-gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-263700065.html
Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме
Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме
По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T15:51+0400
2022-01-18T15:51+0400
происшествия
новости
грузия
убийство
телавский районный суд
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Телавский районный суд (в регионе Кахети) избрал для 38-летнего Георгия Барбакадзе, обвиняемого в убийстве экс-супруги, предварительное заключение как меру пресечения.Мужчине накануне было предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшей супруги при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.По информации телеканала "Рустави 2", на судебном процессе обвиняемый признал себя виновным. Несмотря на это судья Тамар Капанадзе не удовлетворила ходатайство стороны защиты о применении залога в размере 5 тысяч лари.Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа &gt;&gt;Предварительное слушанье по делу состоится 10 марта в 13:00 по местному времени.По информации Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что задержанный задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме в муниципалитете Лагодехи 15 января. Чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия. Полиция задержала мужчину 16 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, убийство, телавский районный суд

Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме

15:51 18.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Телавский районный суд (в регионе Кахети) избрал для 38-летнего Георгия Барбакадзе, обвиняемого в убийстве экс-супруги, предварительное заключение как меру пресечения.
Мужчине накануне было предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшей супруги при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.
По информации телеканала "Рустави 2", на судебном процессе обвиняемый признал себя виновным. Несмотря на это судья Тамар Капанадзе не удовлетворила ходатайство стороны защиты о применении залога в размере 5 тысяч лари.
Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа >>
Предварительное слушанье по делу состоится 10 марта в 13:00 по местному времени.
По информации Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что задержанный задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме в муниципалитете Лагодехи 15 января. Чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия. Полиция задержала мужчину 16 января.
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