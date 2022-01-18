https://sputnik-georgia.ru/20220118/obvinyaemyy-v-ubiystve-eks-suprugi-v-gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-263700065.html

Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в убийстве экс-супруги в Грузии будет ждать приговора в тюрьме

По данным следствия, чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T15:51+0400

2022-01-18T15:51+0400

2022-01-18T15:51+0400

происшествия

новости

грузия

убийство

телавский районный суд

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Телавский районный суд (в регионе Кахети) избрал для 38-летнего Георгия Барбакадзе, обвиняемого в убийстве экс-супруги, предварительное заключение как меру пресечения.Мужчине накануне было предъявлено обвинение в умышленном убийстве бывшей супруги при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.По информации телеканала "Рустави 2", на судебном процессе обвиняемый признал себя виновным. Несмотря на это судья Тамар Капанадзе не удовлетворила ходатайство стороны защиты о применении залога в размере 5 тысяч лари.Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа >>Предварительное слушанье по делу состоится 10 марта в 13:00 по местному времени.По информации Генеральной прокуратуры, в ходе следствия было установлено, что задержанный задушил свою бывшую супругу во время конфликта в ее же доме в муниципалитете Лагодехи 15 января. Чтобы замести следы преступления, обвиняемый открыл кран газовой плиты, инсценировав отравление природным газом, а сам скрылся с места происшествия. Полиция задержала мужчину 16 января.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, убийство, телавский районный суд