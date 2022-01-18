https://sputnik-georgia.ru/20220118/okolo-13-tysyach-semey-vynuzhdennykh-pereselentsev-poluchat-kvartiry-v-techenie-trekh-let-263689125.html

Тысячи вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье в течение трех лет

Тысячи вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье в течение трех лет

Власти Грузии представили строительному сектору детальную информацию о проекте расселения вынужденных переселенцев

2022-01-18T10:28+0400

2022-01-18T10:28+0400

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вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии обещает выдать до конца 2024 года жилплощадь около 13 тысячам вынужденно перемещенным семьям, сообщается на странице Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.Вопрос был рассмотрен на встрече руководства агентства с представителями строительного сектора. На рабочей встрече обсудили масштабный четырехлетний план расселения вынужденных переселенцев и раздачи жилплощади.Консультант агентства Джаба Сирбиладзе предоставил строительному сектору детальную информацию о проекте и призвал принять участие в проходящем конкурсе, сказано в сообщении.Сирбиладзе отметил, что жители бывшего санатория "Картли" на окраине Тбилиси получили обещание, что в течение 2022 года они получат новую жилплощадь. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, аренду за которые будут платить власти.Несчастный случай или самоубийство? Глава Минздрава об инциденте в Тбилиси >>>На днях мужчина в возрасте 52 лет выпрыгнул из окна бывшего санатория "Картли", в котором уже почти 30 лет проживают вынужденные переселенцы из Абхазии. Часть из них с конца декабря 2021 года проводит акции протеста и просит власти предоставить им альтернативное жилье. Протестующие говорят, что здание аварийное и жить там опасно.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, тбилиси, жилье для вынужденных переселенцев, минздрав, вынужденные переселенцы