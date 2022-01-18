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От коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ
От коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ
Согласно данным ВОЗ на 16 января, в мире было использовано уже 9,4 миллиарда доз вакцин 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T22:17+0400
2022-01-18T22:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Свыше половины населения мира полностью привиты от COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан.Согласно данным ВОЗ на 16 января, в мире было использовано уже 9,4 миллиарда доз вакцин.По его словам, столь малое количество привитого населения в африканском регионе "тянет всех остальных назад". Таким образом, без справедливого распределения вакцин остановить распространение пандемии не получится, отметил Райан.Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на 18 января составило 328,5 миллиона человек, скончались 5,5 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).О чем пишут грузинские газеты: можно ли победить коронавирус без вакцины?&gt;&gt;В Европе выявлено с начала пандемии 121,4 миллиона случаев, в Северной и Южной Америке – 120 миллионов, в Азии – 48 миллионов, в Африке – 7,8 миллиона.За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 1,6 миллиона, скончались 5,3 тысячи человек.
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общество, новости, в мире, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19

От коронавируса уже привито более половины жителей Земли - данные ВОЗ

22:17 18.01.2022 (обновлено: 22:58 18.01.2022)
© AFP / RAUL ARBOLEDAПандемия коронавируса - туристы в аэропорту ждут своего авиарейса
Пандемия коронавируса - туристы в аэропорту ждут своего авиарейса - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© AFP / RAUL ARBOLEDA
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Согласно данным ВОЗ на 16 января, в мире было использовано уже 9,4 миллиарда доз вакцин
ТБИЛИСИ, 18 янв - Sputnik. Свыше половины населения мира полностью привиты от COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан.
Согласно данным ВОЗ на 16 января, в мире было использовано уже 9,4 миллиарда доз вакцин.

"На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, более половины людей получили две дозы вакцины. Но если мы посмотрим на Африку, то наш региональный офис заявляет о том, что там вакцинировано только 7% населения", - сказал он, выступая во вторник в рамках онлайн-сессии Всемирного экономического форума, посвященного справедливому распределению вакцин.

По его словам, столь малое количество привитого населения в африканском регионе "тянет всех остальных назад". Таким образом, без справедливого распределения вакцин остановить распространение пандемии не получится, отметил Райан.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру на 18 января составило 328,5 миллиона человек, скончались 5,5 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
О чем пишут грузинские газеты: можно ли победить коронавирус без вакцины?>>
В Европе выявлено с начала пандемии 121,4 миллиона случаев, в Северной и Южной Америке – 120 миллионов, в Азии – 48 миллионов, в Африке – 7,8 миллиона.
За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 1,6 миллиона, скончались 5,3 тысячи человек.
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