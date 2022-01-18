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Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля
Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля
Основное отличие действующей методологии формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы при определении статуса... 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T16:22+0400
2022-01-18T16:22+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных семей, приостановлена до 1 апреля этого года, сообщает Минздрав Грузии.Данное решение было принято на заседании правительства с учетом существующей эпидемиологической ситуации в стране. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет соцсервисы населению.Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.Соцработники в Грузии бастуют с требованием повышения зарплат &gt;&gt;Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи.С 2015 в стране задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов. Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы.Семья, получившая соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, минздрав грузии

Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля

16:22 18.01.2022
© photo: SputnikБрусчатые мостовые Тбилиси - вид на Метехскую церковь
Брусчатые мостовые Тбилиси - вид на Метехскую церковь - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik
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Основное отличие действующей методологии формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы при определении статуса семьи
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных семей, приостановлена до 1 апреля этого года, сообщает Минздрав Грузии.
Данное решение было принято на заседании правительства с учетом существующей эпидемиологической ситуации в стране. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.
Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет соцсервисы населению.
Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.
Соцработники в Грузии бастуют с требованием повышения зарплат >>
Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи.
С 2015 в стране задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов. Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы.
Семья, получившая соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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