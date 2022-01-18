https://sputnik-georgia.ru/20220118/proverka-polozheniya-sotsnezaschischennykh-semey-priostanovlena-v-gruzii-do-1-aprelya-263703185.html

Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля

Проверка положения соцнезащищенных семей приостановлена в Грузии до 1 апреля

Основное отличие действующей методологии формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы при определении статуса... 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T16:22+0400

2022-01-18T16:22+0400

2022-01-18T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных семей, приостановлена до 1 апреля этого года, сообщает Минздрав Грузии.Данное решение было принято на заседании правительства с учетом существующей эпидемиологической ситуации в стране. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет соцсервисы населению.Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, где необходимо заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.Соцработники в Грузии бастуют с требованием повышения зарплат >>Именно этот документ играет самую главную роль в подсчете баллов. В нем указывается информация о членах семьи.С 2015 в стране задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов. Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы.Семья, получившая соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, минздрав грузии