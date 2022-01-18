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В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры
В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры
В создании новых финансовых центров будет принимать участие консалтинговая компания Rothschild 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T07:01+0400
2022-01-18T07:54+0400
экономика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии планирует создать финансовые зоны в Тбилиси и Гонио (регион Аджария), которые помогут привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, а также превратят страну в региональный финансовый хаб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По информации премьера, один из финансовых центров может появиться у Тбилисского моря, предположительно на площади 110 гектаров. Аналогичный центр, но более многофункциональный, планируется создать в поселке Гонио на территории бывшей российской военной базы.Гарибашвили поручил министру экономики координировать процесс подготовки соответствующих законодательных изменений.По словам главы правительства, важно также, чтобы компании с высокой международной репутацией и опытом, такие как консалтинговая компания Rothschild, участвовали в создании финансовых центров в Тбилиси и Гонио. Через неделю делегация компании посетит страну и приступит к активной работе.В конце прошлого года правительство сообщило, что одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild &amp; Co будет работать над разработкой стратегии по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб. Соответствующее соглашение было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе.Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб &gt;&gt;Rothschild &amp; Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем в 40 странах мира.Также, как отметил Гарибашвили, финансовые зоны будут ориентированы на международные финансовые компании, работающие в сферах управления активами, финтеха, торговли сырьевыми товарами, управления капиталом и других сферах, и в конечном итоге, предполагается, что запуск этих финансовых центров внесет существенный вклад в развитие рынка капитала. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили

В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры

07:01 18.01.2022 (обновлено: 07:54 18.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - отель Редиссон Иверия
Вид на город Тбилиси - отель Редиссон Иверия - Sputnik Грузия, 1920, 18.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В создании новых финансовых центров будет принимать участие консалтинговая компания Rothschild
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии планирует создать финансовые зоны в Тбилиси и Гонио (регион Аджария), которые помогут привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, а также превратят страну в региональный финансовый хаб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
По информации премьера, один из финансовых центров может появиться у Тбилисского моря, предположительно на площади 110 гектаров. Аналогичный центр, но более многофункциональный, планируется создать в поселке Гонио на территории бывшей российской военной базы.
Гарибашвили поручил министру экономики координировать процесс подготовки соответствующих законодательных изменений.

"Специальные финансовые зоны будут предлагать международным компаниям правовые режимы, основанные на принципах общего права, а также либеральные регуляторные и фискальные режимы, основанные на передовом международном опыте. Самое главное, что значительную часть персонала международных компаний, работающих в финансовых зонах, будут составлять граждане Грузии, что позволит им иметь особый профессиональный и карьерный рост", – сказал Гарибашвили.

По словам главы правительства, важно также, чтобы компании с высокой международной репутацией и опытом, такие как консалтинговая компания Rothschild, участвовали в создании финансовых центров в Тбилиси и Гонио. Через неделю делегация компании посетит страну и приступит к активной работе.
В конце прошлого года правительство сообщило, что одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co будет работать над разработкой стратегии по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб. Соответствующее соглашение было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе.
Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб >>
Rothschild & Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем в 40 странах мира.
Также, как отметил Гарибашвили, финансовые зоны будут ориентированы на международные финансовые компании, работающие в сферах управления активами, финтеха, торговли сырьевыми товарами, управления капиталом и других сферах, и в конечном итоге, предполагается, что запуск этих финансовых центров внесет существенный вклад в развитие рынка капитала.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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