https://sputnik-georgia.ru/20220118/v-tbilisi-i-gonio-mogut-poyavitsya-finansovye-tsentry-263687130.html

В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры

В Тбилиси и Гонио могут появиться финансовые центры

В создании новых финансовых центров будет принимать участие консалтинговая компания Rothschild 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T07:01+0400

2022-01-18T07:01+0400

2022-01-18T07:54+0400

экономика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Правительство Грузии планирует создать финансовые зоны в Тбилиси и Гонио (регион Аджария), которые помогут привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, а также превратят страну в региональный финансовый хаб, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По информации премьера, один из финансовых центров может появиться у Тбилисского моря, предположительно на площади 110 гектаров. Аналогичный центр, но более многофункциональный, планируется создать в поселке Гонио на территории бывшей российской военной базы.Гарибашвили поручил министру экономики координировать процесс подготовки соответствующих законодательных изменений.По словам главы правительства, важно также, чтобы компании с высокой международной репутацией и опытом, такие как консалтинговая компания Rothschild, участвовали в создании финансовых центров в Тбилиси и Гонио. Через неделю делегация компании посетит страну и приступит к активной работе.В конце прошлого года правительство сообщило, что одна из крупнейших финансовых групп в мире Rothschild & Co будет работать над разработкой стратегии по преобразованию Грузии в региональный финансовый хаб. Соответствующее соглашение было оформлено между правительством Грузии и управляющим директором компании Ариэль Малард де Ротшильд в Брюсселе.Компания Ротшильдов поможет Грузии создать финансовый хаб >>Rothschild & Co – одна из крупнейших независимых финансовых групп, которая работает в более чем в 40 странах мира.Также, как отметил Гарибашвили, финансовые зоны будут ориентированы на международные финансовые компании, работающие в сферах управления активами, финтеха, торговли сырьевыми товарами, управления капиталом и других сферах, и в конечном итоге, предполагается, что запуск этих финансовых центров внесет существенный вклад в развитие рынка капитала. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили